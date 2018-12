Anh đồng nghiệp đột nhiên không dành sự quan tâm cho tôi nữa

Tôi 23 tuổi, làm việc ở một công ty nước ngoài. Anh là đồng nghiệp, 32 tuổi. Ban đầu tôi không có cảm tình tốt với anh nên rất ít nói chuyện. Sau một lần làm việc chung, thấy anh khá tốt nên chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, chat Skype hàng ngày, anh cũng hay hỏi và quan tâm tôi. Anh khá bận nhưng khi tôi nhờ việc gì anh cũng giúp và nói: "Với em, lúc nào anh cũng rảnh cả". Có lần anh giao việc cho tôi làm, hôm đó tôi làm đến 1h đêm vẫn chưa xong. Sáng hôm sau anh kêu tôi không cần làm nữa, tôi hỏi vì sao thì anh nói "Em làm sợ em mệt".



Anh với tôi cùng chung sở thích, nói chuyện rất hợp. Bỗng dưng cách đây vài ngày anh thay đổi, anh không trả lời tin nhắn của tôi, gọi điện thoại anh không nghe, không thèm nói chuyện với tôi ở công ty. Tình cờ tôi phát hiện anh unfriend Facebook của tôi. Tôi hỏi lý do vì sao, liệu bản thân có lỗi gì chăng? Anh nói do anh, tôi không có lỗi gì hết. Tôi hỏi mãi anh vẫn không trả lời, nói tôi hãy kệ anh, đừng quan tâm. Khi một người đàn ông cư xử như vậy có phải là do tôi đã làm điều gì đó quá đáng không?

