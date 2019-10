Anh có thể mang lại cho em chỗ dựa vững chãi, an yên

Anh muốn tặng em một món quà mà anh nghĩ lớn nhất, đó là sự có mặt thật sự của anh.

Gửi em, người thương của anh. Anh muốn thông qua chuyên mục Hẹn hò này để tìm người thương của mình. Năm nay anh 30, đã trải qua một mối tình không dài nhưng cũng đủ lâu để hiểu như thế nào là tình cảm gái trai, do nhiều nhân duyên bất thiện mà không tới được với nhau. Vì vậy, anh nghĩ bản thân đủ vững chãi để đi tìm em, người thương của anh, xây dựng nên mối quan hệ nghiêm túc và tiến xa hơn nữa. Bởi anh hiểu nếu có ước mong thì ngày nào đó, em sẽ xuất hiện bên anh. Người ta hay nói, tất cả do duyên; cũng có người nói, duyên do mình tạo; còn anh, anh luôn tìm kiếm nhân duyên và thành hay không cũng do duyên vậy.

Anh là người khô khan và rất khó thể hiện tình cảm với người thương của mình. Nhưng anh có thể mang lại cho em một chỗ dựa vững chãi, an yên để cùng xây dựng nơi có cuộc sống hòa bình và thảnh thơi. Anh không dùng hạnh phúc vì nó chỉ là khoái lạc trên con đường. Em biết đó, đường là để đi chứ không phải để an trú. Anh cũng không thích lấy lòng bằng những món quà vào những ngày gì đó. Nếu quan trọng những việc đó quá thì làm cho mình có nhiều phiền muộn, phải không em, người thương của anh?

Người thương, nếu em đọc, cảm nhận và suy nghĩ chín chắn rằng anh chính là người mà em đang và sẽ tìm kiếm thì hãy liên lạc với anh.

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.