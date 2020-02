Anh có nụ cười ấm áp sẽ khiến em cảm tình

Gu của em không phải là một chàng trai quá chải chuốt, bóng bẩy, lúc nào xuất hiện cũng phải nổi bật. Em thích anh cứ là mình, tự tin và tươm tất là được.

Cùng cho nhau một cơ hội, tại sao không? Hồi còn đi học cấp 3 và đại học, mỗi khi xem một bộ phim nào đó có cảnh đi xem mắt, mai mối thì em luôn tự hỏi: "Sao lại cần mai mối, xem mắt làm gì nhỉ"? Tìm người yêu khó và vất vả đến thế sao? Giờ em đã hiểu đôi phần cho câu hỏi ngày xưa của mình. Em nghĩ, không phải do chúng ta kén họn hay vì lý do gì đó mà tới tận bây giờ vẫn chưa có người thương, bởi mỗi người đều có những câu chuyện tình cảm của riêng mình với thật nhiều lý do khác nhau. Có người đã tìm được hạnh phúc, có người vẫn đang kiếm tìm, người ta bảo tình duyên lận đận là có thật, chắc đúng với em.

Qua những chuyện cũ, em cũng có cho mình những bài học để sau này nếu tìm được anh, em sẽ không mắc phải những điều ấy nữa. Còn đó là bài học gì, nếu có duyên, em sẽ kể cho anh nghe. Ngày trước khi thất tình, thấy ai đó hạnh phúc thật là một cảm xúc chẳng vui tí nào. Giờ thấy bạn bè và người quen tìm được cho mình một người thương lại thấy vui. Vui vì giữa những bộn bề, lo toan và bao điều bất ngờ của cuộc sống, rồi có một người thương bên cạnh để sẻ chia thì đời thật nhiều màu sắc. Yêu và được yêu là điều em nghĩ ai cũng muốn nên mạnh dạn viết thư lần thứ hai. Lần trước viết thư, có lẽ em chưa nêu những điều mình cần nên chưa tìm được người thương cũng nên.

Tính cách: mong anh là người luôn có suy nghĩ tích cực, cầu tiến, biết lắng nghe và chia sẻ, không có cái tôi, tự cao quá lớn. Em luôn muốn lắng nghe những câu chuyện của anh và chia sẻ nó trong những việc quan trọng. Khi có chuyện gì xích mích hoặc hiểu lầm, em thích nói chuyện rõ ràng để mọi việc được giải quyết càng nhanh càng tốt, em không thích cảm giác ngờ vực và không tin tưởng nhau. Nếu em sai, em có thể xin lỗi anh. Em nghĩ đó là việc bình thường vì ai cũng có lúc sai, quan trọng mình có nhận ra lỗi sai đó không. Nhiều khi mình làm việc gì đó sai hoặc trách nhầm học trò, em còn có thể xin lỗi được, huống gì với người mình thương là anh.

Ngoại hình: Lúc trước em cũng nằm trong số những người yêu cái đẹp ngoại hình, em nghĩ điều đó không hẳn xấu vì đẹp là điều ai cũng hướng tới và muốn mình đẹp hơn từng ngày. Nhưng giờ, cái đẹp về ngoại hình giảm đi ít nhiều, miễn sao mình tốt hơn ngày hôm qua là được. Một người có nụ cười ấm áp và đôi mắt thân thiện khiến em có cảm tình.

Quan điểm: Với em, một người thương là người đồng hành và cùng tiến bước với nhau, hỗ trợ và chia sẻ. Anh sẽ có công việc của mình và em cũng vậy. Em hy vọng anh là người luôn cố gắng vì em cũng đang như thế.

Những điều nhỏ khác: Em vốn dị ứng với những câu "Hi em, em đang làm gì thế", "Em ăn cơm chưa" của một anh từng quen khiến em cũng đôi lần sợ. Hy vọng anh cũng đừng như thế. Em đang làm việc ở Đà Nẵng nên mong anh có thể làm việc hoặc sống ở đây càng tốt. Đà Nẵng hoặc Huế thì em càng thích. Thật ra, mỗi người và cả em đều có hình mẫu và mong muốn tìm được người nào đó như ý của mình nhưng chữ duyên thật khó đoán. Thôi, em cứ đợi chữ duyên vậy.

Em quên giới thiệu đôi nét về mình. Em là một người thích khám phá và tìm hiểu điều mới xung quanh mình nên nếu anh là người có nhiều kiến thức và hiểu biết sẽ khiến em ấn tượng. Vì thích khám phá nên em cũng thích đi đây đó, đi để trải nghiệm và biết được nhiều thứ mới mẻ. Nếu anh cũng thích đi và muốn em đồng hành với anh, chỉ cần một chiếc xe Wave thôi, em luôn sẵn sàng. Em thích nấu ăn và đang có mong ước nấu ăn cho người mình thương, có thể chưa tốt nhưng tập dần sẽ quen và nấu ngon hơn... Nhiều người bảo em khó tính nhưng em tự thấy mình là người kỹ tính sẽ đúng hơn. Nhiều khi công việc cũng ảnh hưởng tới tính cách của mình vì với học sinh nhỏ tuổi, sự kỹ tính sẽ không thừa. Em không thích những nơi ồn ào, náo nhiệt vì tính em không phải hướng ngoại. Em thích thiên nhiên và những điều bình dị xung quanh. Lúc mới quen, thường mọi người luôn khiến mình phải nổi bật, ấn tượng với người khác nhưng về lâu dần, mỗi người lại trở về đúng với con người thật của mình. Em thích những người chân thật và gần gũi...

Thường, con gái ít khi chủ động bày tỏ tình cảm của mình, ngày trước em cũng thế. Giờ nếu gặp được anh, nếu em cảm thấy anh là người mình đang tìm, em chẳng ngại bày tỏ tình cảm đâu. Em từng viết thư tỏ tình cho người mình thích, có người bảo em có chút cá tính trong khi ít con gái làm thế. Em có cậu bạn, một lần cà phê đã nói khi làm quen một người: uống cà phê cũng cần có cảm xúc. Nếu có duyên gặp cà phê, chắc cảm xúc của anh không đến nỗi tệ đâu, em đoán vậy.

