Anh có nguyện vì em mà bỏ thuốc lá và cùng nhau đi hết cuộc đời

Chào anh,

Em đang sinh sống và làm việc tại TP HCM, công việc khá bận rộn nhưng em sẽ nguyện vì anh mà dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng, rồi ăn trưa và cả ăn tối nếu anh thích (em nấu ăn tạm thôi, không được ngon lắm).

Em khá thẳng tính, có gì không thích sẽ góp ý thẳng thắn chứ không muốn đối phương tự hiểu hay tự tìm hiểu, mong rằng anh cũng vậy. Tính em khá nóng nhưng cũng nguội rất nhanh. Khi anh làm em giận, chỉ cần được anh ôm vào lòng, em sẽ trở thành một cô mèo đáng yêu ngay.

Mong có một tình yêu chân thành và giản dị, quan tâm nhau bằng những câu nói giản đơn hàng ngày như: em ăn sáng chưa, hôm nay anh làm việc có mệt không...; cuối tuần, cùng nhau nắm tay dạo phố, xem phim, uống trà sữa, thỉnh thoảng đi du lịch.

Có câu nói mà em rất thích: "Quen biết một người là do duyên phận. Hiểu được một người là do kiên trì. Chinh phục được một người dựa vào trí tuệ. Có thể bên nhau dài lâu hay không thì phải dựa vào sự bao dung". Do vậy, yêu không phải là che dấu những mệt mỏi, áp lực, tổn thương trong cuộc sống, mà là phơi bày, lắng nghe, chia sẻ, đồng cảm và bao dung.

Em không thích câu nói: "Hôn nhân là nấm mồ chôn của tình yêu". Em không cần một tình yêu quá sâu sắc để tiến tới hôn nhân (vì yêu là một chuyện, cưới lại là một chuyện khác), nhưng tình yêu đó phải đủ chân thành và có trách nhiệm với nhau. Với em, cái gì cũng có hạn sử dụng và tình yêu cũng không ngoại lệ. Vì thế, chúng ta cần cùng nhau chăm bón, nuôi dưỡng để hạt giống tình yêu nảy mầm và lớn lên từng ngày. Mỗi ngày yêu nhau thêm một chút thôi nhưng dài lâu tới muôn đời.

Cuối cùng, em - một cô gái không ngửi được mùi thuốc lá, anh có nguyện vì em mà bỏ thuốc và cùng nhau đi hết quãng đời còn lại không?

Xem thêm chia sẻ khác tại đây