Anh chấp nhận hy sinh nhiều thứ để tồn tại đến hôm nay

Anh từng gặp một số người trước em khi làm quen ở ngoài đời rồi, từng nghĩ một người trong số họ là tri kỷ của mình, nhưng chắc thượng đế muốn thử thách anh nên đã có sự sắp đặt khác tốt hơn.

Chào em, người con gái anh chờ đợi đã lâu, đến nỗi anh không thể kiên nhẫn tiếp tục chờ được nữa mà phải chủ động lên đây tìm em. Vì vậy anh tin mình sẽ sớm tìm thấy em trên đây em nhỉ. Anh không muốn làm mất nhiều thời gian tìm hiểu của em, nên em chịu khó dành chút thời gian tìm hiểu anh qua phần giới thiệu bên dưới nhé.

Anh sinh ra, lớn lên, sống và làm việc tại Sài Gòn, có điều con đường trưởng thành và trải nghiệm của anh không được bằng phẳng lắm. Từ năm 11 tuổi anh đã sống xa nhà và ở với bên ngoại dù ở cùng thành phố. Con đường học vấn của anh là một quá trình diễn biến không đi đường thẳng như đa số bạn bè, từ học nghề sau khi tốt nghiệp cấp 2 rồi đi học bổ túc cấp 3 (song song với học nghề) đến hoàn tất hai bằng đại học (thời gian này vừa học vừa làm). Anh may mắn được trải nghiệm rất nhiều công việc khác nhau, từ làm công nhân một tháng sau khi tốt nghiệp nghề và nghỉ làm khi thi đậu đại học.

Trong thời gian là sinh viên anh cũng làm rất nhiều công việc để có thể tự lo tiền sinh hoạt cho mình như phục vụ nhà hàng, tiếp thị. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh làm nhiều công việc liên quan đến kinh doanh và marketing trong các ngành nghề khác nhau tại nhiều tập đoàn đa quốc gia có nguồn gốc châu Á và châu Âu, từ vị trí nhân viên đến vị trí quản lý. Anh có may mắn được đi công tác, đào tạo, làm việc với đồng nghiệp có nhiều quốc tịch khác nhau, trải nghiệm khám phá nhiều vùng miền trong nước và nhiều nền văn hóa khác nhau ở châu Á, châu Âu và đặc biệt là Mỹ, nơi đa số người thân gia đình sinh sống và định cư.

Sau thời gian dài trải nghiệm làm thuê ở nhiều môi trường đa dạng và khác nhau, anh muốn thử thách bản thân và đã quyết định nghỉ việc, thành lập cơ sở kinh doanh riêng của mình. Những năm khởi nghiệp vừa qua thực sự là những trải nghiệm khó khăn và thách thức nhất trong cuộc đời mình. Anh đã phải chấp nhận hy sinh mọi thứ của riêng mình để có thể vượt qua và tồn tại đến ngày hôm nay. Về ngoại hình, anh may mắn thừa hưởng những ưu điểm của cả bên ngoại và bên nội nên ưa nhìn, cân đối với chiều cao 1m75.

Em sẽ hỏi anh tại sao một người may mắn có những đặc điểm trên lại phải tìm em trên này. Anh đã không tin vào duyên nợ trước đây khi chưa trải qua nhiều chuyện. Giờ anh thực sự tin vào chuyện đó nên muốn thử tạo cơ hội cho mình trên đây vì biết đâu đây là cách anh có thể tìm thấy được em. Như anh đã nói ở đầu bài, đúng là anh có thể dễ dàng tìm một người bạn gái ngoài đời và thực sự là anh may mắn được một số người con gái xinh đẹp yêu thương anh. Anh từng có thời gian quen một vài người trong số họ nhưng vì nhiều lý do anh đã không thể đến được với người anh từng yêu thương. Sau nhiều chuyện anh nghĩ trong cái rủi cũng có cái may là nếu không anh đã trở thành người có gia đình, từng ly dị và có con riêng, trở thành rào cản và gánh nặng ảnh hưởng đến người bạn đời sau này của mình. Sau vài lần như vậy anh từng rất nản và nghĩ là mình sẽ sống độc thân, không tìm kiếm một nửa nữa. Nhưng có lẽ bản tính anh không phải là người dễ chấp nhận bỏ cuộc khi chưa cố gắng nỗ lực, anh quyết định thử mọi cách mình có thể làm để đi tìm em.

Anh không đưa ra một yêu cầu cụ thể về một nửa mà mình đang tìm kiếm, anh thấy mình là người chỉ có thể muốn làm quen với ai đó khi có cảm xúc với họ, nên hãy để cảm xúc giúp anh tìm ra em. Rồi khi cảm xúc đã qua thì các yếu tố có thể ảnh hưởng đến sự gắn bó lâu dài và hòa hợp được với nhau trong một mối quan hệ như là: học vấn, ngoại hình, quan điểm sống không nên chênh lệch quá. Hãy gửi mail cho anh nếu em thấy anh thực sự là một nửa mà em đang tìm kiếm nhé. Nếu có thể được hãy gửi cho anh thông tin về tài khoản mạng xã hội em nhé.

