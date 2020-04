Tâm sự của tiếp viên nhiễm nCoV

MỹTrải qua những cơn đau đầu kéo dài và tần suất dày đặc, tôi nghĩ đó là điều tệ nhất nhưng vẫn cảm thấy mình may mắn.

Dưới đây là chia sẻ của một tiếp viên hàng không giấu tên, 40 tuổi, sống ở New York. Cô làm việc cho một trong 3 hãng bay lớn nhất nước và từng nhiễm nCoV. Cô đã vội vã quay trở lại làm việc, phục vụ trên các chuyến bay ngay sau khi khỏi bệnh.

Trong tháng 3, khi dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ, tôi vẫn không sợ bay. Tôi cho rằng mình khỏe mạnh và hiếm khi ốm đau. Vì vậy, tôi đã nghĩ mọi chuyện ổn cả thôi nếu rửa tay thường xuyên, đeo găng và chăm dùng nước sát khuẩn. Tôi cũng tràn đầy niềm tin với các bác sĩ, những nhà khoa học về việc họ sẽ sớm tìm ra thuốc trị nCoV trước khi tôi nhiễm bệnh.

Các biện pháp khử trùng được thực hiện trên các chuyến bay để giữ vệ sinh và ngăn chặn sự lây lan của nCoV. Ảnh: Joey Hadden/Business Insider.

Máy bay mùa dịch cũng khác thường. Nhiều người lên máy bay và chủ động vệ sinh chỗ ngồi của họ, dọn sạch mọi thứ xung quanh và tôi chưa từng thấy máy bay sạch sẽ đến thế. Hành khách đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc xung quanh và hầu như chẳng muốn chạm vào bất kỳ thứ gì, kể cả các dịch vụ ăn uống mà chúng tôi cung cấp. Nhưng có một điều dễ nhận ra, đó là càng ngày, chúng tôi càng có ít khách.

Tôi cũng chủ động trong việc phòng dịch, đảm bảo mọi thứ sạch nhất có thể, từ gầm ghế, sàn nhà, sau lưng ghế...

Nhưng cuối cùng, nCoV vẫn đến. Đó là ngày 19/3, khi tôi cảm thấy mình có các triệu chứng. Tôi thức dậy và thấy có gì đó không ổn với cơ thể của mình. Nhưng tôi không nghĩ đến việc mình bị bệnh. Tôi cho rằng chắc chắn do công việc gần đây bận rộn nên bị mệt mỏi.

Khi kết thúc chuyến bay, tôi trở về nhà và cơ thể dường như ngừng hoạt động. Tôi thấy ớn lạnh toàn thân, nhiệt độ cơ thể cao hơn bình thường và kiệt sức. Tôi cặp nhiệt độ vào tối hôm đó, gần 39 độ C nên uống thuốc rồi đi ngủ. Đó cũng là quy trình mà tôi lặp lại nhiều năm nay khi bị sốt: uống thuốc - đi ngủ - thức dậy hoàn toàn ổn vào sáng hôm sau. Và lần này, mọi thứ không như thế.

Nữ tiếp viên cho rằng mình đã yêu cầu được xét nghiệm đúng thời điểm. Ảnh: Reuters.

Tôi gọi cho bác sĩ riêng và hỏi liệu có thể được xét nghiệm nCoV hay không. Họ nói tôi cần phải có thêm nhiều triệu chứng nữa mới làm xét nghiệm. Vì hiện tại, tôi không có vấn đề về hô hấp, tức ngực hay bất kỳ điều gì tương tự. Ngay hôm sau nữa, tôi vẫn sốt. Tôi cảm giác như ngực bị thắt lại khi ho hay thở sâu.

Tôi quyết định đi xét nghiệm nCoV vì cần giấy khám bệnh có chứng nhận của bác sĩ mới có thể nghỉ việc và hưởng lương. Và kết quả không như mong đợi. Tôi cũng gọi cho Sở Y tế New York, sau khi chờ đợi khá lâu, họ nhấc máy và lấy thông tin của tôi. Tôi chờ họ gọi lại, nhưng chẳng có cuộc gọi nào.

Rồi tôi bắt đầu đau đầu. Và đây là cơn đau tồi tệ nhất mà tôi từng có. Nó ngày càng nhiều hơn, tần suất dày hơn. Tôi thấy phòng ngủ quay cuồng khi mình nằm xuống, và choáng voáng. Đó có lẽ là ngày tồi tệ nhất.

Ngày tiếp theo, tôi thức dậy và cảm thấy tốt hơn. Tôi vẫn bị đau đầu, nhưng không có thêm dấu hiệu nào nữa. Mọi việc cứ như thế cho đến một tuần sau, tôi chỉ còn thấy mệt.

Chồng tôi có các triệu chứng nhẹ hơn, và anh ấy vượt qua nó nhanh hơn. Tôi nghĩ rằng anh ấy cũng bị nhiễm nCoV nhưng có các triệu chứng rất nhẹ và không nghĩ quá nhiều về vấn đề này. Anh ấy chăm sóc tôi. Các triệu chứng của tôi kết thúc sau 14 ngày. Tôi nghỉ thêm 5 ngày nữa rồi bắt đầu quay lại làm việc. 15/4 là ngày đầu tiên tôi quay lại làm việc và cảm thấy năng lượng tăng lên rất nhiều.

Chuyến bay ngày hôm qua rất vắng, chỉ có 15 hành khách và tôi cảm thấy khá an toàn. Mọi thứ trên máy bay đều rất sạch sẽ để virus không có cơ hội xuất hiện. Điều đó khiến tôi cảm thấy an tâm. Chúng tôi đang làm hết sức mình để bảo vệ an toàn cho hành khách Trên máy bay cũng phục vụ các dịch vụ tối thiểu. Và tôi thực sự không phải làm gì ngoài việc đưa một bịch nước và đồ ăn nhẹ cho khách. Các hành khách dường như cũng cố gắng hạn chế tiếp xúc với chúng tôi.

Các đồng nghiệp đi cùng chuyến với tôi đều có vẻ tích cực và thoải mái. Một trong số họ đeo khẩu trang riêng tự làm. Tôi cũng đeo mặt nạ tự chế để bảo vệ bản thân. Tất cả chúng tôi đều đeo găng tay, rửa tay chăm chỉ. Và điều cuối cùng tôi cảm thấy các tiếp viên nói chung đều là những người khỏe mạnh.

Tôi may mắn vì trường hợp của mình mắc phải khá nhẹ so với người khác nên tự chữa khỏi. Tôi rất vui vì trở lại bình thường và cũng không biết thêm ai đó từng bị nhiễm nCoV. Tôi biết một vài đồng nghiệp có triệu chứng nhưng không được kiểm tra. Một số người có kết quả âm tính hoặc đang chờ kết quả.

Anh Minh (Theo Insider)