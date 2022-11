Tâm sự của người vợ trong mùa bóng đá

Khi còn nhỏ, tôi không hiểu tại sao mùa bóng đá thường là niềm vui của đàn ông nhưng là tiếng thở dài của phụ nữ.

Tôi có ác cảm với các mùa bóng vì bố nhậu nhẹt, thuốc lá thâu đêm, nhà cửa tan hoang. Mẹ sẽ dọn dẹp nhanh trước khi đi làm vào sáng hôm sau. Những bữa cơm của gia đình tôi đạm bạc hơn khi mùa bóng đến; trong khi đó, bóng đá là môn thể thao lành mạnh, ý nghĩa.



Giờ đây, tôi trải qua cuộc sống vợ chồng, may mắn chồng tôi không quá tệ bạc như bố, anh là một người tốt. Nhưng khi mùa bóng đến, tôi thực sự thấm thía và hiểu rằng bóng đá chỉ là vẻ bề ngoài, sự bất mãn của người vợ không phải ở bóng đá mà là ở mối quan hệ với chồng. Khi con ốm, chồng không muốn đưa đi khám, với vợ lại có phần lạnh lùng và vô tâm, với bản thân anh thì tạm bợ, đến vệ sinh cá nhân còn qua loa. Vậy mà mùa bóng đến, anh đam mê, xem không sót trận nào. Cảm giác chạnh lòng và buồn bã này không phải do bóng đá, mà do chồng tôi vô tâm với gia đình nhưng lại quan tâm tới môn thể thao này. Chua xót biết bao.

Tôi chỉ là người vợ bình thường, cuộc sống không quá hạnh phúc nhưng cũng không khó khăn. Tôi nghĩ sẽ có nhiều người cảm giác giống mình. Tôi hiểu mối quan hệ vợ chồng mới là vấn đề, bản thân sẽ cố gắng giải quyết điều đó. Vài lời chia sẻ với các bạn.

Như

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc