Tầm nhìn hồ Tây tại Celestine Westlake

Hà NộiDự án Celestine Westlake trên đường Võ Chí Công khai thác lợi thế vị trí và tầm nhìn hướng Hồ Tây, sông Hồng, đồng thời phát triển hệ thống tiện ích hướng nhóm khách hàng cao cấp.

Nằm trên trục Võ Chí Công, Celestine Westlake nằm giữa mạng lưới kết nối linh hoạt các trục giao thông chính đến Ciputra, khu vực Ba Đình, Hoàn Kiếm cũ và sân bay Nội Bài. Sự hiện diện của nhiều tuyến đường hướng tâm giúp cư dân dự án rút ngắn thời gian di chuyển đến các điểm dịch vụ, thương mại và văn hóa trong khu vực.

Dự án sở hữu tầm nhìn bao quát Hồ Tây, sông Hồng và khu đô thị Ciputra. Hệ thống cửa kính Low-E tràn viền được áp dụng cho phần lớn căn hộ nhằm tận dụng ánh sáng tự nhiên và mở rộng góc quan sát.

Celestine Westlake sở hữu mặt tiền trên đường Võ Chí Công. Ảnh: Nhà Ở Ngay Reco

Khu vực xung quanh dự án có nhiều tiện ích ngoại khu như trường quốc tế, trung tâm thương mại, tổ hợp giải trí và các tuyến đường dạo bộ ven hồ. Từ Celestine Westlake, cư dân mất khoảng vài phút di chuyển đến trung tâm thương mại Lotte Mall Tây Hồ, một trong những tổ hợp bán lẻ lớn của Thủ đô.

Dự án gồm hai tháp cao 23 tầng nổi và bốn tầng hầm, cung cấp 216 căn hộ với loại hình đa dạng từ một đến bốn phòng ngủ, kèm sản phẩm duplex và penthouse. Mỗi tầng có sáu căn hộ. Chủ đầu tư cho biết, phần lớn các căn hộ đều có tầm nhìn trực diện Hồ Tây.

Trung tâm mua sắm, tiện ích ngay dưới chân nhà. Ảnh: Nhà Ở Ngay Reco

Ngoài ra, dự án sở hữu đại sảnh 5 sao trần 6 m. Mỗi căn hộ được đảm bảo ít nhất một chỗ đỗ ôtô. Tổng số chỗ đỗ xe là 238, hơn 22 chỗ so với số lượng căn hộ.

Một số tiện ích nội khu được triển khai gồm bể bơi nước muối điện phân, phòng gym, spa, khu vui chơi trẻ em và không gian thương mại. Công nghệ điện phân muối được áp dụng tại bể bơi nhằm giảm mùi clo và tăng độ thân thiện với da. Chủ đầu tư cũng cho biết sẽ sử dụng hệ thống lọc nước đa tầng cho phép nước sinh hoạt đạt tiêu chuẩn cao, đồng thời trang bị máy phát điện dự phòng đáp ứng 100% công suất trong tình huống mất điện.

Bể bơi muối điện phân vô cực mở ra tầm nhìn bao quát thành phố. Ảnh: Nhà Ở Ngay Reco

Celestine Westlake do Công ty Cổ phần Xây dựng và Kỹ thuật Việt Nam (Vinaenco) làm chủ đầu tư cùng đội ngũ tư vấn kiến trúc sư DPA Singapore giàu kinh nghiệm. Dự án thuộc nhóm sản phẩm sở hữu lâu dài.

Giai đoạn bàn giao dự kiến cung cấp căn hộ hoàn thiện cơ bản với nội thất liền tường như hệ tủ bếp, thiết bị vệ sinh, tủ quần áo âm tường, hệ thống chiếu sáng và điều hòa âm trần. Dự án được phân phối bởi Công ty Nhà ở ngay Reco.

Phối cảnh phòng khách với tầm nhìn mở rộng ra Hồ Tây. Ảnh: Nhà Ở Ngay Reco

Với vị trí tại trung tâm Tây Hồ và định hướng phát triển theo phân khúc cao cấp, Celestine Westlake được kỳ vọng góp thêm nguồn cung mới cho thị trường bất động sản phía Tây Bắc Hà Nội.

Song Anh