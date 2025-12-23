Tạm giữ tài xế gây tai nạn liên hoàn khiến hai người chết

Hải PhòngÔng Nguyễn Văn Thinh bị cáo buộc không chú ý quan sát, lái xe container đâm vào đoàn xe đang dừng đèn đỏ khiến hai người chết.

Ông Thinh, 51 tuổi, ở xã Lai Khê, TP Hải Phòng, bị Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an Hải Phòng tạm giữ khẩn cấp để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra chiều 22/12.

Theo báo cáo của công an, khoảng 15h, ông Thinh điều khiển xe container đi trên quốc lộ 5, hướng Hà Nội - Hải Phòng. Khi qua phường Tứ Minh, xe đã đâm vào đuôi ôtô tải phía trước.

Cú tông mạnh tạo ra chuỗi va chạm dây chuyền lên 6 ôtô khác ở phía trước, bao gồm hai xe container, hai xe tải và hai ôtô con. Hậu quả, hai người tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng, nhiều phương tiện hư hỏng, quốc lộ 5 ùn tắc kéo dài nhiều giờ.

Ôtô 5 chỗ bị vò nát sau vụ tai nạn. Ảnh: Thanh Long

Ông Đoàn Văn Tài ở phường Tứ Minh, người chứng kiến vụ tai nạn, cho biết đoàn xe đang dừng đèn đỏ thì bất ngờ bị xe ông Thinh đi từ phía sau đâm vào.

Sau tai nạn, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân làn giao thông, đưa người bị thương đi cấp cứu. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với các tài xế liên quan cho thấy không có vi phạm.

UBND thành phố Hải Phòng hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong 50 triệu đồng, mỗi người bị thương 30 triệu đồng.

Lê Tân