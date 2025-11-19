Tạm dừng tất cả tàu khách ra đảo Phú Quý

Lâm ĐồngCác tàu khách trên tuyến Phan Thiết - đảo Phú Quý và ngược lại phải tạm ngừng hoạt động nhiều ngày từ 20/11 do thời tiết xấu.

Ông Đinh Việt Cường, Phó giám đốc Công ty Cảng vận tải Thương Chánh Phan Thiết, cho biết ba tàu Trưng Trắc, Superdong Phú Quý 1 và Superdong Phú Quý 2 buộc phải tạm dừng khai thác để đảm bảo an toàn.

Tàu Trưng Trắc ngưng toàn bộ chuyến đi và về đến ngày 27/11. Hai tàu Superdong Phú Quý 1 và 2 sẽ dừng từ ngày 21 đến hết 22/11.

Tàu khách neo tại cảng vận tải Thương Chánh Phan Thiết, sáng 19/11. Ảnh: Việt Quốc

Dự kiến Superdong Phú Quý 1 chạy lại lúc 10h30 ngày 23/11, còn Superdong Phú Quý 2 xuất bến lúc 6h ngày 24/11, song lịch có thể thay đổi tùy điều kiện thời tiết.

Khu vực biển Bình Thuận (Lâm Đồng) hôm nay chịu ảnh hưởng rìa nam áp cao lạnh lục địa tăng cường, gió Đông Bắc ngoài khơi cấp 5-6, giật cấp 7; sóng cao 2-3,5 m và có thể vượt 4 m trong những ngày tới. Theo các hãng vận tải, việc tạm dừng hoạt động nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách.

Đảo Phú Quý cách đất liền 56 hải lý (gần 104 km) về hướng Đông Nam, việc đi lại của người dân và du khách phụ thuộc hoàn toàn vào tuyến biển Phan Thiết - Phú Quý. Những năm gần đây, nhờ cảnh quan còn hoang sơ, đảo thu hút lượng lớn du khách. Thời điểm cao điểm cách đây hai năm có tới 5 tàu đăng ký khai thác, hiện còn 3 tàu do nhu cầu giảm.

Khải Nguyên