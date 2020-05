Tài xế xe sang vượt 100 km giữa phong tỏa 'để mua rau'

Ấn ĐộKhi bị cảnh sát dừng xe do chạy quá tốc độ, nam thanh niên điều khiển chiếc BMW X7 cho biết đang đi mua rau.

Chuyến đi giữa hai thành phố là Noida và Meerut thuộc bang Uttar Pradesh với khoảng cách 100 km. Nhưng nếu lượt đi thành công tốt đẹp, thì tài xế trẻ bị bắt trên đường trở về do chạy quá nhanh trên đường vắng.

Chiếc BMW bị cảnh sát dừng lại khi trở về từ Meerut. Ảnh: News 18

Khi hỏi, cảnh sát biết rằng tài xế là công dân ở Noida, đang về nhà từ Meerut. Khi cảnh sát muốn biết lý do của chuyến đi, tài xế nói rằng để mua rau và thuốc.

Thanh niên bị phạt do chạy quá tốc độ. May mắn chiếc BMW không bị cảnh sát thu giữ. Tài xế cũng không bị phạt về việc vi phạm lệnh phong tỏa bởi lý do đi lại là chính đáng.

Tuy nhiên, trong thời gian Ấn Độ bị phong tỏa - hiện kéo dài tới 17/5 - không ít trường hợp tương tự xảy ra khi các tài xế lợi dụng đường vắng, lái xe đi cả quãng đường dài và chạy tốc độ cao. Khi bị cảnh sát hỏi thăm, những người này viện cớ đi mua nhu yếu phẩm hoặc thuốc men để tránh bị phạt.

Mỹ Anh (Theo Cartoq)