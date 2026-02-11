Tài xế xe Bentley đuổi đánh người gây náo loạn bị triệu tập

TP HCMCảnh sát xác định, sau va chạm, Mã Thanh - tài xế xe Bentley, và một người khác đã đuổi đánh tài xế ôtô công nghệ gây náo loạn khu vực trung tâm thành phố.

Ngày 10/2, Công an phường Bến Thành đã triệu tập Mã Thanh và Ngô Duy Đông (cùng 49 tuổi) và những người liên quan để làm rõ dấu hiệu tội Gây rối trật tự công cộng.

Triệu tập tài xế bentley đuổi đánh nhau náo loạn sau va chạm Cảnh sát làm việc với tài xế Bentley đuổi đánh người sau va chạm giao thông. Video: Công an TP HCM

Theo điều tra, khoảng 2h30 hôm nay, Thanh lái ôtô Bentley trên đường Nguyễn Trãi. Khi đến giao lộ Nguyễn Văn Tráng (phường Bến Thành), xe va chạm với ôtô công nghệ do nam tài xế 34 tuổi cầm lái, chở người đàn ông 39 tuổi.

Hai bên dừng xe giữa giao lộ để giải quyết nhưng xảy ra mâu thuẫn, cự cãi lớn tiếng. Một lúc sau, Đông đi xe máy đến hiện trường, cùng Thanh xô xát, đuổi đánh nam hành khách 39 tuổi.

Sự việc gây náo loạn khu vực, chỉ dừng lại khi CSGT và Công an phường Bến Thành có mặt vãn hồi trật tự. Cơ quan chức năng đã đưa những người liên quan về làm việc.

Mã Thanh (trái) và Ngô Duy Đông tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP HCM

Cảnh sát khuyến cáo người dân cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh khi va chạm giao thông, tránh dùng bạo lực gây hậu quả pháp lý. Mọi hành vi gây rối trật tự công cộng, xâm phạm sức khỏe, danh dự người khác sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Quốc Thắng