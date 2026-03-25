Tài xế xe bán tải hành hung người dừng mua vé số trên đường

TP HCMCho rằng người đàn ông dừng xe máy bên đường để mua vé số gây cản trở giao thông, tài xế Trần Văn Khánh, 42 tuổi và bạn dừng xe bán tải, đi xuống chửi bới, đánh vào mặt.

Ngày 25/3, Khánh và Nguyễn Minh Tuấn (37 tuổi) bị Công an TP HCM khởi tố bị can, tạm giam để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Cảnh hai người đàn ông xuống ôtô bán tải để hành hung anh Truyền. Video: Người dân cung cấp

Theo điều tra, chiều 19/3, anh Phạm Minh Truyền (31 tuổi) đi đến gần vòng xoay An Lạc ở phường Bình Tân (quận Bình Tân cũ) đã tấp xe máy sát lề đường bên phải để mua vé số.

Lúc này, Khánh lái ôtô chở Tuấn đi từ phía sau tới. Cho rằng anh Truyền gây vướng đường, Khánh liên tục bấm còi, vượt lên, ép xe máy vào lề.

Vừa bước xuống xe, Tuấn liên tục chửi bới và đe dọa anh Truyền. Khánh cũng xông đến chỉ tay vào mặt rồi bất ngờ dùng cùi chỏ đánh mạnh vào vùng mặt và mũi.

Sự việc diễn ra giữa ban ngày, gây náo loạn cả đoạn đường và khiến giao thông ùn tắc cục bộ. Sau khi hành hung anh Truyền, cả hai lên ôtô rời đi.

Trần Văn Khánh (áo đen) và Nguyễn Minh Tuấn (áo trắng) bị bắt. Ảnh: Công an TP HCM

Khi video ghi lại cảnh hành hung lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận, Ban Giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự cùng phường Bình Tân vào cuộc xác minh.

Nhà chức trách cho hay việc khởi tố, bắt tạm giam Khánh và Tuấn về hành vi gây rối trật tự công cộng nhằm xử lý nghiêm các hành vi có tính chất côn đồ trên đường phố, đảm bảo tính răn đe đối với những trường hợp coi thường trật tự an toàn giao thông.

Quốc Thắng