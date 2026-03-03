Tài xế xe bán tải cố tình chèn ngã ba người đi xe máy bị tạm giữ

Hà NộiNam tài xế ôtô bán tải trong lúc điều khiển xe trên đường đã áp sát, chèn ép khiến ba người chở nhau trên xe máy ngã nhào, suýt va chạm với một xe tải lớn.

Ngày 3/3, nam tài xế đang bị Công an phường Hoàng Mai tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng. Công an đang tiếp tục làm rõ nên chưa công bố danh tính nghi phạm.

Cảnh sát thực nghiệm lại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Huy Mạnh

Trước đó, khoảng 21h15 ngày 27/2, nam tài xế điều khiển xe bán tải màu trắng di chuyển trên đường vành đai 3. Khi đến đoạn gần nút giao Tam Trinh, theo hướng từ cầu Thanh Trì đi Yên Sở, tài xế áp sát, đánh lái, chèn ép khiến người đàn ông chạy xe máy chở theo hai người ngã ra đường.

Cả 3 nạn nhân, trong đó có một bé nhỏ, ngã xuống mặt đường, suýt va chạm với một xe tải lớn đang di chuyển cùng chiều bên cạnh. Sau khi xảy ra tai nạn, chiếc xe bán tải rời khỏi hiện trường. Người đàn ông ngồi sau xe máy bế cháu bé và cố gắng chạy đuổi theo song không kịp.

Chiều 2/3, công an đã làm việc với nam tài xế tại trụ sở sau đó đưa ra hiện trường thực nghiệm.

Phạm Dự