Tài xế ứng viện phí giúp khách lạ giữa đêm

Bắc NinhAnh Chu Văn Đạo, 34 tuổi, đưa khách đến bệnh viện cấp cứu nhưng ở lại giúp làm thủ tục, ứng viện phí khi thấy bệnh nhân đi một mình.

Hơn 22h ngày 1/4, anh Chu Văn Đạo, 34 tuổi, tài xế taxi công nghệ ở phường Võ Cường nhận cuốc xe đưa một nữ hành khách từ khu Phố Và đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Dọc đường, thấy khách ôm bụng quằn quại, mặt tái nhợt, nam tài xế chủ động dìu người này vào phòng cấp cứu ngay khi tới nơi.

Biết khách chỉ có một mình, anh Đạo ở lại làm thủ tục nhập viện, đóng tiền tạm ứng viện phí và đẩy xe lăn đưa cô đi làm các xét nghiệm, siêu âm.

Gần 0h ngày 2/4, khi cô gái đã ổn định anh mới ra về. Trước lúc rời đi, nam tài xế để lại số điện thoại cho bác sĩ và bệnh nhân phòng trường hợp khẩn cấp.

"Thấy khách trong hoàn cảnh đó, tôi quyết định tắt ứng dụng và ở lại. Mất vài cuốc xe nhưng không thể bỏ mặc người ta lúc hoạn nạn", anh Đạo nói.

Nữ hành khách được anh giúp đỡ đêm đó là chị Lê Thị Huyền Trang, quê Triệu Sơn, Thanh Hóa. Chị mới ra Bắc Ninh làm việc vào cuối tháng 3, chưa có bạn bè để nhờ cậy. Hôm đó Trang cũng lo ảnh hưởng thu nhập của anh Đạo nên liên tục giục ra về nhưng nam tài xế quyết ở lại.

"Nhìn anh chạy đôn đáo làm thủ tục, đẩy xe đưa đi siêu âm, tôi rất xúc động", chị Trang kể. Sau hai ngày điều trị và được xuất viện, chị Trang đã liên lạc gửi lại số tiền viện phí anh đã nộp giúp đêm 1/4.

Tài xế xe công nghệ Chu Văn Đạo, 34 tuổi, quê Lạng Sơn, hiện làm việc tại Bắc Ninh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Video nam tài xế làm thủ tục nhập viện cho một người không quen biết, chị Trang đăng lên mạng để cảm ơn đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. "Việt Nam mình cứ ra đường là gặp người tốt", tài khoản An Nhi bình luận.

Anh Đạo, quê ở phường Đông Kinh, Lạng Sơn và mới chạy xe công nghệ được ba tháng, cho rằng hành động của mình chỉ là chuyện nhỏ. "Cùng cảnh ngộ đi làm xa quê, thấy họ cần nương tựa lúc nguy cấp nên tôi giúp thôi", anh nói.

Quỳnh Nguyễn