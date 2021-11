'Tài xế tốt không chỉ cần ý thức, cần cả kỹ năng'

Những người sử dụng ôtô lần đầu hình thành được thói quen tốt, họ sẽ hiểu được rủi ro khi quá phấn khích sau mỗi cú thốc ga.

Lái xe an toàn phụ thuộc vào ý thức người lái xe, nó là nhân tố chủ quan và còn được điều chỉnh bằng luật pháp, hạ tầng giao thông của một quốc gia. Tuy nhiên chỉ có ý thức tốt mà không chú trọng rèn kỹ năng lái, sử dụng xe, không trau dồi những kiến thức, hiểu biết về xe thì cũng khó có thể lái xe an toàn. Khi lái xe, luôn làm chủ tốc độ là điều quan trọng nhất để đảm bảo an toàn.

Trong tương lai khi nhiều người sử dụng ôtô điện (EV/ BEV) thì việc làm chủ được chân ga lại càng quan trọng. Kỹ thuật tốt, lái xe sẽ luôn làm chủ tốc độ ở mọi tình huống. Hãy hỏi tài xế chuyên nghiệp, hay quan sát chân ga của tài già ta sẽ thấy việc sử dụng chân ga của họ là điêu luyện và quan trọng hơn so với những thứ khác. Họ sẽ khuyên bạn trước hết phải thật chú ý, cố gắng sao cho chân ga nhẹ nhàng, uyển chuyển, tăng giảm ga từ tốn, trước khi luyện đến tình huống phải linh hoạt, cách tăng ga phù hợp để vượt qua cái gì đó.

Tài xế một chiếc xe lớn, nặng tải rất ít khi phóng ào ào tới giao lộ rồi phanh (thắng) kít lại để chờ đèn đỏ. Họ thường căn đèn tín hiệu và tình huống giao thông từ xa để khi xe tới giao lộ thì vừa gặp đèn xanh. Bài học này đã được các trung tâm đào tạo lái xe dạy đi dạy lại nhưng nếu người lái không chú tâm, không thường xuyên rèn luyện thì vẫn rất dễ quên, nhất là với những bạn trẻ ưa tốc độ.

Độc giả Minh Phuong