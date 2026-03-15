Tài xế tố chế độ lái tự động định lao xe Tesla ra khỏi cầu

MỹNữ tài xế nói rằng chế độ tự lái FSD định đưa chiếc Cybertruck lao thẳng khỏi cây cầu vượt ở Houston, đòi bồi thường hơn một triệu USD.

Vụ kiện được đệ trình tại tòa án quận Harris ở Houston, Texas, cho biết chủ sở hữu xe Tesla Cybertruck, Justine Saint Amour, đã sử dụng hệ thống tự lái hoàn toàn FSD (Full-Self Driving) vào tháng 8/2025 khi đang di chuyển trên đường cao tốc 69 Eastex. Khi chiếc bán tải điện đến gần ngã ba hình chữ Y gần bãi đỗ xe Houston Metro 256 Eastex Park & Ride, hệ thống trên xe đáng lẽ phải đi theo đường cong bên phải của đường cao tốc.

Chiếc bán tải điện vỡ vụn phần đầu xe ở góc cua. Ảnh: Hilliard Law Firm

Thay vào đó, đơn kiện cho rằng chiếc Tesla đã cố gắng tiếp tục đi thẳng về phía một rào chắn bê tông. Theo báo cáo, người lái đã giành lại quyền điều khiển ngay trước khi va chạm nhưng không thể tránh được chướng ngại vật, khiến chiếc Cybertruck đâm trực diện vào rào chắn.

Theo các nguồn tin, vụ va chạm đã khiến người phụ nữ bị thoát vị đĩa đệm, thoát vị đốt sống cổ, bong gân cổ tay và bệnh lý thần kinh. Tờ Chron đưa tin rằng đoạn video từ camera hành trình đã ghi lại vụ tai nạn, cho thấy chiếc Cybertruck cố gắng vượt qua khúc cua tại nút giao thông nhưng cuối cùng đâm vào rào chắn.

Hình ảnh chụp sau vụ tai nạn cho thấy phần trước của chiếc Cybertruck màu đen vỡ vụn cản trước, các mảnh vỡ thân xe vương vãi trên đường.

Góc cua nơi nữ tài xế lái chiếc bán tải điện gặp tai nạn vào tháng 8/2025. Ảnh: Google Maps

Vụ kiện còn cáo buộc rằng quyết định của Tesla chỉ dựa vào hệ thống camera cho công nghệ tự lái, thay vì tích hợp cảm biến radar hoặc LiDAR, đã góp phần gây ra vụ tai nạn. Vụ kiện cũng tuyên bố Elon Musk là "một người bán hàng hung hăng và vô trách nhiệm" với tiền sử "đưa ra những lựa chọn thiết kế nguy hiểm".

Vụ kiện cáo buộc Tesla tắc trách và đòi bồi thường hơn một triệu USD.

Mỹ Anh