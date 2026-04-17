Tài xế taxi trả lại 1,2 tỷ đồng khách chuyển nhầm

Đà NẵngNhận hơn một tỷ đồng do người lạ chuyển nhầm vào tài khoản, anh Ngô Văn Trung, tài xế taxi tại xã Đại Lộc, chủ động phối hợp với công an để hoàn trả.

Ngày 17/4, Công an xã Đại Lộc cho biết đơn vị vừa hỗ trợ thủ tục bàn giao 1,2 tỷ đồng cho người dân chuyển nhầm qua tài khoản ngân hàng.

Khoảng 9h55 ngày 14/4, anh Nguyễn Văn Hợi (42 tuổi, trú huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) thực hiện giao dịch chuyển tiền cho một người quen cũng tên Ngô Văn Trung. Do sơ suất trong quá trình thao tác, anh Hợi chuyển nhầm số tiền 1,2 tỷ đồng vào tài khoản của anh Ngô Văn Trung (trú tại xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng).

Sau khi phát hiện sự việc, anh Hợi đã liên hệ với Công an xã Đại Lộc nhờ hỗ trợ. Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an xã đã xác minh thông tin chủ tài khoản và liên hệ với anh Trung.

Anh Ngô Văn Trung - người trả lại số tiền chuyển nhầm vào tài khoản. Ảnh: Công an Đại Lộc

Ngày 15/4, anh Trung đã cùng lực lượng công an ra ngân hàng thực hiện các thủ tục hoàn trả 1,2 tỷ đồng cho anh Hợi.

Theo đại diện Công an xã Đại Lộc, anh Trung đã thể hiện tinh thần trung thực, không tham của rơi và hoàn trả ngay số tiền bị chuyển nhầm.

"Hành động của anh Trung là tấm gương sáng về đạo đức, đồng thời giúp tránh được những rắc rối pháp lý không đáng có cho người nhận tiền nhầm nếu không chủ động hoàn trả", đại diện công an xã chia sẻ.

Ngọc Trường