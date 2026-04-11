Tài xế taxi cầm gạch đánh hành khách

Nghệ AnTài xế Nguyễn Anh Tuấn cầm hai viên gạch tấn công vợ chồng khách hàng do mâu thuẫn trong quá trình đi taxi, bị họ phản ánh lên tổng đài.

Sáng 11/4, Công an phường Vinh Hưng cho biết đã mời ông Tuấn cùng những người liên quan đến trụ sở làm việc để xử lý vụ việc.

Hiện tài xế đã xin lỗi hai hành khách, hứa sẽ chi trả toàn bộ tiền thuốc men, viện phí cho anh Ngô Văn Loan, 36 tuổi, chồng chị Nguyễn Thị Cẩm Hằng.

Khoảng 14h ngày 10/4, vợ chồng chị Hằng (trú xã Đức Châu) sử dụng dịch vụ của một hãng taxi trên địa bàn, do tài xế Tuấn điều khiển, đi từ đường Hoàng Phan Thái đến đường Hà Huy Tập, phường Vinh Phú (trước đây thuộc TP Vinh).

Trong quá trình di chuyển, do không hài lòng với thái độ của tài xế, chị Hằng yêu cầu dừng xe và gọi điện phản ánh tới tổng đài.

Tài xế taxi dùng gạch đánh hành khách Camera an ninh ghi lại cảnh tài xế Tuấn đánh hai hành khách. Video: Hùng Lê

Theo chị Hằng, khi xuống xe tại một cửa hàng điện thoại trên đường Nguyễn Trãi, phường Vinh Hưng, tài xế Tuấn đã chửi bới, tát chị, sau đó nhặt hai viên gạch đánh anh Loan khi đang cầm điện thoại quay lại sự việc. Anh Loan bị thương ở vai, phải đến bệnh viện kiểm tra.

Chị Hằng cho biết trong suốt hành trình, vợ chồng không có lời nói hay hành vi xúc phạm tài xế.

Trong khi đó, tài xế Tuấn cho rằng nguyên nhân xuất phát từ việc bị hành khách xúc phạm, nói ông cố ý đi đường vòng để tính thêm tiền. Theo ông, ban đầu chỉ định tát "dọa" chị Hằng, nhưng khi chồng chị này có lời lẽ "đe dọa" nên đã lấy gạch tấn công.

Đức Hùng