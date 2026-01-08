Tài xế rượt đuổi xe trên cao tốc TP HCM - Trung Lương khiến khách hoảng loạn

Đồng ThápTài xế xe khách sau va chạm đã phóng nhanh, lạng lách, cúp đầu trên cao tốc TP HCM - Trung Lương đuổi theo ôtô tải khiến hành khách lo sợ, van xin.

Tối qua, xe khách biển số Đồng Tháp của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hùng Hiếu chở nhiều hành khách từ TP HCM về Đồng Tháp. Khi đến đường dẫn cao tốc TP HCM – Trung Lương, đoạn qua xã Châu Thành, xe va chạm với ôtô tải bị vỡ gương chiếu hậu.

Tài xế rượt đuổi xe trên cao tốc khiến khách hoảng loạn Cảnh tài xế rượt đuổi xe tải khiến hành khách lo sợ. Video: Người dân cung cấp

Ôtô tải sau đó tiếp tục di chuyển, không dừng lại giải quyết. Tài xế xe khách đã tăng tốc truy đuổi, nhiều lần lạng lách, đánh võng bất chấp hành khách hoảng loạn, la hét và van xin.

Tại khu vực vòng xoay gần cầu Chợ Bưng, xã Tam Hiệp, xe khách rượt đuổi nhiều vòng quanh bùng binh giữa dòng phương tiện đông đúc, gây cảnh tượng hỗn loạn. Một số khách tìm cách liên hệ nhà xe và cơ quan chức năng để cầu cứu.

Sau khi chạy thêm vài km, xe khách mới dừng lại. Nhiều người quyết định xuống xe giữa đường, gọi người thân đến đón.

Ông Lương Xuân Hiếu, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hùng Hiếu, cho biết đã đình chỉ công việc tài xế và yêu cầu tường trình sự việc.

Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đang xác minh, mời chủ phương tiện và các tài xế liên quan làm việc.

Nam An