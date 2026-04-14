Tài xế phanh gấp tránh tai nạn trong tích tắc

TP HCMTài xế ôtô phanh gấp khi nam thanh niên đi xe máy đổ sập trước mặt, hôm 13/4 tại ngã 3 quốc lộ 1K rẽ đường số 5, Linh Xuân.

Tình huống giao thông: Đi sát lề đường để chuyển hướng rẽ phải, nam thanh niên đi phía sau một xe máy khác. Dù không có tình huống bất ngờ, thanh niên vẫn giật mình bóp phanh, ngã đổ ập sang trái. Tài xế ôtô đi phía sau phanh gấp. Người lái xe máy mất hút trước đầu ôtô, sau đó lồm cồm bò dậy. May mắn pha phản ứng nhanh của tài xế đã không gây ra một tai nạn liên hoàn.

Nam thanh niên ngã xe máy ngay trước bánh ôtô Video: Thành Luân

Kỹ năng lái xe: Người điều khiển xe luôn giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước nhất là khi chuyển hướng. Đặc biệt, khi gặp tình huống bất ngờ, cần phanh bằng cả phanh trước và sau để xe không mất trạng thái cân bằng, dẫn tới trượt bánh hoặc đổ nghiêng.

Tài xế ôtô cũng luôn cần tỉnh táo quan sát, sẵn sàng chân phanh để phản ứng khi có tình huống bất ngờ. Người đi xe máy khi ngã thường bị văng sang hai bên, dễ chui vào gầm các dòng ôtô, đặc biệt xe gầm cao.

Nguyên Vũ