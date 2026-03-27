Tài xế ôtô tông 5 xe chờ đèn đỏ ở Hà Nội bị tạm giữ

Tài xế Lexus bị tạm giữ hình sự do không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ khiến tông vào loạt ôtô và xe máy dừng chờ đèn đỏ ở ngã tư Trung Kính - Mạc Thái Tổ.

Ngày 27/3, nam tài xế, trú phường Cầu Giấy, bị Công an thành phố Hà Nội điều tra dấu hiệu của tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Kết quả ban đầu xác định, nam tài xế xe Lexus và các xe máy, ôtô khác đều không vi phạm nồng độ cồn, không có chất kích thích trong cơ thể. Nguyên nhân tai nạn là nam tài xế điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ.

Hiện trường vụ tai nạn đêm 25/3. Ảnh: Việt Quốc

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 25/3, xe Lexus chạy trên đường Trung Kính, khi tới ngã tư giao với đường Mạc Thái Tổ, gần tòa nhà Chelsea Park, thì đâm vào đuôi và đẩy ôtô màu đen đang chờ đèn đỏ khoảng 10 m. Sau khi xe bị đâm tiến về bên phải thì chiếc Lexus phóng vượt qua ngã tư, lao sang làn đường đối diện.

Xe này tông trúng 3 ôtô, một xe máy rồi lật ngửa, xoay vòng tròn giữa đường Trung Kính. Tai nạn khiến hai người bị thương, trong đó tài xế xe ôm công nghệ bị gãy chân và tay, được đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, xe Lexus nằm ở làn giữa đường Trung Kính, bung túi khí, phần đầu vỡ toác. Tài xế mắc kẹt bên trong, được người đi đường hỗ trợ đưa ra ngoài. Các ôtô khác bị móp phần đầu và đuôi, mảnh vỡ vương vãi trên hiện trường khoảng 300 m2.

Phạm Dự