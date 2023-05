Tài xế ôtô tải tông xe cảnh sát để chạy trốn

Nghệ AnLô Văn Tuấn bị cáo buộc bất tuân hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, đâm vào ôtô công vụ của cảnh sát giao thông khi tìm cách chạy trốn.

Ngày 31/5, Tuấn, 25 tuổi, bị khởi tố về tội Chống người thi hành công vụ, Công an thị xã Hoàng Mai cho biết.

Lô Văn Tuấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo hồ sơ, sáng 21/5 Tuấn điều khiển xe tải biển số Nghệ An trên quốc lộ 48D qua thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, bị công an ra hiệu lệnh dừng kiểm tra do có dấu hiệu chở quá tải.

Tuấn không chấp hành và tiếp tục cho xe di chuyển. Tuấn bị cáo buộc khi lực lượng làm nhiệm vụ sử dụng xe tuần tra bám sát và ra tín hiệu dừng, anh này "phớt lờ" và đâm vào phía sau xe công vụ.

Ôtô tuần tra của cảnh sát giao thông bị hư hỏng sau cú tông của xe Tuấn. Ảnh: Công an cung cấp

Tài xế Tuấn tiếp tục lùi thêm 700 m rồi bỏ xe tại một khuôn viên công ty đóng tại xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, trốn khỏi hiện trường.

Chiều cùng ngày, Tuấn bị bắt.

Hải Bình