Tài xế 'mòn mỏi' chờ bằng lái xe bản cứng

Nhiều tài xế đổi hoặc thi lấy giấy phép lái xe nhiều tháng nhưng chưa nhận được thẻ PET (thẻ nhựa) khiến quá trình xin việc và làm một số thủ tục gặp khó.

Từ đầu tháng 3, lực lượng Cảnh sát giao thông bắt đầu triển khai nhiệm vụ sát hạch, cấp và đổi giấy phép lái ôtô theo quy định mới. Cùng thời gian này, nhiều địa phương ghi nhận tình trạng thiếu phôi thẻ PET, khiến việc cấp bản cứng cho người dân bị kéo dài.

Anh Mai Văn Đức (Hà Nội) đổi giấy phép lái xe hạng C (dành cho xe tải trên 3,5 tấn) từ tháng 8 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được thẻ nhựa. Dù thông tin đã tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử VNeID của Bộ Công an, các công ty tuyển tài xế nơi anh nộp hồ sơ vẫn yêu cầu giấy phép lái xe bản vật lý. "Tôi nộp vào 5 công ty, tất cả đều từ chối vì chưa có thẻ PET, giờ chỉ biết mòn mỏi chờ", anh nói.

Trước đây, anh Đức thu nhập hơn 10 triệu đồng mỗi tháng từ nghề lái xe, nhưng hiện phải tạm nghỉ để chờ nhận bằng PET. Thời điểm cuối năm đến gần khiến anh càng sốt ruột.

Anh Dương Văn Mạnh (Bắc Ninh) đổi bằng từ hạng B2 (ôtô dưới 9 chỗ, xe tải dưới 3,5 tấn) lên hạng C1 từ tháng 6 nhưng vẫn chưa nhận thẻ cứng và chưa được cập nhật lên VNeID. "Tra cứu trên hệ thống của Cục Cảnh sát giao thông cho thấy đã đổi xong, nhưng khi bị kiểm tra tôi vẫn phải đọc lại số giấy phép cũ", anh nói.

Một số tài xế phản ánh khi bị phạt nguội (xử phạt qua hình ảnh), nhiều nơi vẫn yêu cầu bản photo của giấy phép lái xe; đồng thời các công ty bảo hiểm vẫn đề nghị xuất trình giấy phép bản vật lý khi làm hồ sơ bồi thường. Điều này khiến lái xe gặp khó khăn khi chỉ có dữ liệu điện tử.

Tình trạng thiếu phôi bằng đang diễn ra ở nhiều địa phương. Ảnh: Ngọc Thành

Theo Cục Cảnh sát giao thông, trong thời gian chờ cấp thẻ PET, người dân có thể xuất trình giấy phép lái xe, giấy đăng kiểm và bảo hiểm trách nhiệm dân sự đã tích hợp trên ứng dụng VNeID hoặc ứng dụng giao thông VNeTraffic của Bộ Công an. Tuy nhiên, tài xế Nguyễn Xuân Thiện cho rằng việc phụ thuộc vào thiết bị điện tử có thể bất tiện khi nhiều đoạn cao tốc hoặc vùng núi không có sóng, hoặc điện thoại hết pin thì không thể truy cập ứng dụng.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết nguồn phôi thẻ PET chưa đáp ứng kịp nhu cầu do vướng từ đơn vị cung cấp vật liệu. Trong tuần đầu tháng 12/2025, khoảng 400.000 phôi thẻ sẽ được phân bổ cho các địa phương để in và trả cho người dân. Trước đó, hơn một triệu phôi đã được cung cấp cho 34 tỉnh thành nhưng vẫn thiếu so với nhu cầu thực tế.

Cục cho biết đang chỉ đạo các đơn vị liên quan giải quyết vướng mắc, đặt mục tiêu hoàn thành việc cấp và đổi giấy phép lái xe bản cứng trong quý I/2026. Khi làm nhiệm vụ, Cảnh sát giao thông sẽ tra cứu các giấy tờ đã tích hợp trên hệ thống để xác minh thông tin của người dân.

Bộ Công an cũng đang sửa đổi quy định về sát hạch và cấp giấy phép lái xe theo hướng cấp giấy phép lái xe điện tử, tự động tích hợp trên dữ liệu dùng chung. Người dân có nhu cầu in thẻ PET có thể đăng ký và nộp lệ phí theo quy định.

Việt An