Tài xế mải dùng điện thoại tông chết người

Hà TĩnhVừa lái ôtô vừa sử dụng điện thoại, tài xế Nguyễn Văn Khải đã tông chết người đi xe đạp ở huyện Cẩm Xuyên, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngày 22/12, Khải, 25 tuổi, trú TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, bị Công an huyện Cẩm Xuyên khởi tố, bắt giam về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo điều 260 Bộ luật Hình sự.

Nghi can Khải (góc trái) nghe cảnh sát đọc lệnh khởi tố. Ảnh: Công an cung cấp

Theo kết quả điều tra, khoảng 21h50 ngày 13/12, tài xế Khải lái ôtô trên quốc lộ 1. Đến đoạn qua xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, ôtô tông trúng anh Nguyễn Hữu Vị, 48 tuổi, trú xã Cẩm Thịnh, đang đạp xe cùng chiều phía trước. Hậu quả anh Vị văng xuống đường, tử vong tại chỗ, xe đạp hư hỏng.

Nhà chức trách cáo buộc, sau khi gây tai nạn, Khải lái ôtô rời khỏi hiện trường. Sau 9 ngày truy tìm, Công an huyện Cẩm Xuyên xác định Khải điều khiển ôtô gây ra vụ tai nạn nên triệu tập lấy lời khai.

Tại cơ quan điều tra, Khải thừa nhận trong lúc lái ôtô do mải sử dụng điện thoại đã thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ và giữ khoảng cách an toàn nên tông trúng người đi xe đạp. Việc bỏ trốn do sợ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đức Hùng