Tài xế lo 'mất Tết' vì không thể đăng kiểm xe

TP HCMVạ vật xếp hàng nhưng không đăng kiểm ôtô được, nếu liều hành nghề lại có nguy cơ bị phạt, nhiều tài xế lo mất thu nhập khi Tết cận kề.

4h ngày 30/12, còn ba tiếng nữa mới đến giờ làm việc nhưng đã có hơn 150 ôtô chờ trước lối vào khu đăng kiểm trên quốc lộ 13, TP Thủ Đức. Bên ngoài, dòng xe xếp hàng dài hơn 300 m tràn ra đường.

Nằm ngủ trên ôtô lẫn gần cuối hàng, tài xế Văn Võ, 50 tuổi thỉnh thoảng chợp mắt cho đỡ mệt rồi bật dậy xem điện thoại. Nam tài xế dù đến từ trước 2h nhưng vẫn "chậm chân" hơn 100 người khác. "Tôi đi hai ngày rồi vẫn chưa xét xe được, thao thức cả đêm rất mệt mỏi", ông nói và cho biết trung tâm này mỗi ngày chỉ nhận khoảng 200 xe, nên những người đến lúc 4-5h vẫn có thể không đăng kiểm được.

Mua ôtô 7 chỗ trả góp để chạy taxi công nghệ, ông Võ cho biết do không thể xét xe nên đã bị mất thu nhập ba ngày, mỗi ngày gần một triệu đồng. "Tình hình này có thể không có xe để chạy Tết Dương lịch, còn bị mất thu nhập nhiều hơn", ông nói.

Dòng xe xếp hàng dài lúc 4h sáng tại trung tâm đăng kiểm ở quốc lộ 13. Ảnh: Đình Văn

Không thể ngủ trên xe do chật chội, anh Nguyễn Văn Hoà, 34 tuổi ngồi nói chuyện cùng 3 người khác để giải khuây. Nam tài xế cho biết đã đi đăng kiểm hai lần nhưng vẫn chưa được, lần thì đến muộn đã hết lượt tiếp nhận, lần thì trung tâm ngưng hoạt động. "Tôi chở cơm cho công nhân gần khu công nghiệp Tân Tạo với tiền công 400.000 đồng mỗi ngày. Tuy nhiên, ba ngày qua vẫn chưa xét xe được", anh nói và cho biết do không thể chờ đợi thêm, chủ cơ sở đã thuê người khác chở hàng.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Hưng chuyên lái xe chở khách từ thành phố đi các tỉnh để tham quan, du lịch, cưới xin nhưng ôtô đã hết hạn đăng kiểm từ 28/12, đến nay vẫn chưa kiểm định được. Nam tài xế cho biết, thời điểm cuối năm nhu cầu tăng cao, mỗi chuyến đi tỉnh ngày anh có thể kiếm được 1-2 triệu đồng nhưng do xe chưa đăng kiểm anh đã phải từ chối 4-5 khách. "Nếu liều chạy có thể bị phạt ít nhất 3 triệu đồng, còn bị tước giấy phép lái xe", anh Hưng nói.

Tình trạng quá tải tại các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP HCM đã kéo dài hơn một tuần qua sau khi Công an thành phố khởi tố, bắt giam nhiều lãnh đạo, nhân viên các đơn vị dính tiêu cực. Đến 29/12, chỉ còn 10/17 trung tâm hoạt động, với 27 dây chuyền kiểm định, đáp ứng khoảng 1.830 ôtô kiểm tra mỗi ngày.

Tài xế ngủ trên xe xếp hàng chờ đến giờ đăng kiểm từ rạng sáng. Ảnh: Đình Văn

Không chỉ các tài xế mà việc quá tải đăng kiểm cũng ảnh hưởng các doanh nghiệp vận tải. Ông Lê Trung Hiếu, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Lê Trí (TP Thủ Đức) cho biết có 16 đầu xe container, trong đó 3 xe đến thời hạn đăng kiểm phải chật vật nhiều ngày qua mới hoàn tất. Mỗi xe mất cả ngày chờ cấp giấy chứng nhận, trong khi trước đây chỉ cần 1-2 giờ.

Theo ông Hiếu, một xe container nếu không chạy vẫn tốn chi phí mỗi ngày gần một triệu đồng, gồm phí bảo trì đường bộ, bến bãi, lương tài xế, phụ xe... "Doanh nghiệp càng nhiều xe và đến thời hạn cần kiểm định thiệt hại sẽ càng lớn vì chi phí vẫn phải bỏ ra trong khi nguồn thu bị dứt giảm", ông nói.

Ông Bùi Văn Quản, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hàng hoá TP HCM, nói nhiều trung tâm đăng kiểm trên địa bàn bị dừng hoạt động những ngày qua tác động rất lớn đến nhu cầu chở hàng của doanh nghiệp vận tải dịp gần Tết. Với gần 6.000 đầu xe của hơn 100 đơn vị thành viên, hiệp hội này lần đầu tiên gặp nhiều than phiền từ các doanh nghiệp khi phải vạ vật cả ngày chờ đăng kiểm. Không ít doanh nghiệp đã phải cắt giảm đơn hàng hoặc tần suất xe chạy, do ảnh hưởng từ việc quá tải khi đi kiểm định.

Theo ông Quản, sai phạm trong hoạt động đăng kiểm thời gian qua là do cán bộ, nhân viên, đáng phải xử lý. Tuy nhiên, việc nhiều trung tâm bị đình chỉ, không cho vận hành là sự lãng phí lớn, nhất là trong lúc người dân đang có nhu cầu kiểm định xe rất nhiều. "Nên sớm cho các trung tâm hoạt động trở lại và thay đội ngũ quản lý khác để phục vụ người dân", ông đề xuất.

Trung tâm đăng kiểm ở Huỳnh Tấn Phát, quận 7 dù đặt bảng thông báo ngưng nhận hồ sơ nhưng nhiều tài xế vẫn xếp hàng để cầu may được vào xét xe, sáng 29/12. Ảnh: Đình Văn

Trong khi đó, Cục phó Đăng kiểm Việt Nam Nguyễn Tô An, cho rằng nhiều vi phạm về đăng kiểm bị phát hiện gần đây cùng việc giám sát chặt tại các đơn vị góp phần chấn chỉnh rất lớn hoạt động kiểm định. Tuy nhiên, một số trung tâm có phần "cứng nhắc", khi những hư hỏng nhỏ, không ảnh hưởng tới an toàn kỹ thuật của xe vẫn đánh giá "không đạt" và từ chối kiểm định. Đây là một trong những lý do dẫn đến tình trạng ùn ứ ở các địa điểm đăng kiểm.

"Hiện, Cục đã có hướng dẫn cụ thể đến các đơn vị về những khiếm khuyết, hư hỏng không quan trọng vẫn được cấp giấy chứng nhận", ông An nói, đồng thời khuyến cáo người dân nên kiểm tra, bảo dưỡng xe trước khi kiểm định để hạn chế nội dung không đạt, phải đi lại nhiều lần.

Trước mắt, để giải quyết nhu cầu kiểm định ôtô đang tăng cao, ngoài chỉ đạo các trung tâm làm thêm giờ, Cục đăng kiểm đang rà soát nhân sự để bố trí tăng ca, có thể cả đêm, dự kiến triển khai sau Tết Dương lịch.

Gia Minh - Đình Văn