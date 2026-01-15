Tài xế 'không giữ khoảng cách an toàn' gây tai nạn khiến 4 người chết

Thanh HóaTài xế xe khách 16 chỗ "không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ" khiến tai nạn thảm khốc xảy ra làm 4 người chết, 6 người bị thương trên cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45.

Đại tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết thông tin trên tại họp báo do UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức, chiều 15/1.

Theo ông Hoàng, ngoài hai lỗi nêu trên, kết quả kiểm tra cho thấy các tài xế liên quan không vi phạm nồng độ cồn, không sử dụng ma tuý và các chất kích thích khác.

Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để sớm khởi tố vụ án vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Lời khai của tài xế và một số thông tin khác chưa được lãnh đạo công an tỉnh Thanh Hoá công bố.

Đại tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin về vụ tai nạn tại buổi họp báo chiều 15/1. Ảnh: Lê Hoàng

Khoảng 3h40 ngày 14/1, xe khách 16 chỗ biển Hà Tĩnh do tài xế Phan Văn Trường, 40 tuổi điều khiển chạy trên cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45 hướng Nghệ An - Hà Nội. Khi đến xã Đồng Tiến, ôtô tông trúng đuôi xe đầu kéo do anh Bùi Văn Hồi điều khiển đang dừng đỗ phía trước.

Cùng thời điểm, một xe đầu kéo khác do anh Trịnh Khắc Hưng, 37 tuổi, quê xã Yên Ninh, tỉnh Thanh Hoá điều khiển từ phía sau tông mạnh vào hông bên phải và đẩy xe khách vào gần dải phân cách giữa. Cú tông mạnh khiến thành bên phải xe khách biến dạng, một phần đầu bẹp dúm chui dưới gầm xe đầu kéo phía trước. Cả ba phương tiện dính chặt vào nhau, choán gần hết hai làn cao tốc.

Hai cú đâm liên tiếp khiến hai người trên xe khách tử vong tại chỗ, hai người chết trên đường tới bệnh viện. Họ đều quê xã Đồng Lộc, trẻ nhất 18 tuổi, già nhất 64 tuổi. 6 người khác bị thương, trong đó ba người chấn thương sọ não, cột sống, gẫy chân tay được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức ở Hà Nội điều trị.

Nhân chứng cho hay, chiếc xe khách bị nạn khi đang trên đường chở đoàn người thân của cô dâu Đặng Thị Dung từ Hà Tĩnh đi Hưng Yên thăm nhà trai để bàn tính hôn sự cho chị.

Chị Dung không có mặt trên chiếc xe bị nạn do đang ở Tiền Hải chuẩn bị cho buổi đón tiếp, song chuyến đi đã khiến chị mất con trai cả Võ Đặng Quang Anh, 18 tuổi và cậu ruột Trịnh Quyền, 64 tuổi. Bố chị, ông Đặng Hòa, đang nguy kịch.

Theo ông Hoàng Văn Đồng, Phó ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hoá, cả hai tài xế xe khách và tài xế xe đầu kéo (biển số Thanh Hoá) đâm phía sau đều mắc lỗi không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước dẫn đến tai nạn "gây thiệt hại lớn về người và tài sản". Còn xe tải biển số Ninh Bình do anh Bùi Văn Hồi điều khiển được xác định buộc phải dừng trên đường vì phía trước đang có một vụ va chạm giao thông khác, không thể di chuyển.

Xe khách bẹp nát phần đầu sau hai cú tông trên cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45 sáng 14/1. Ảnh: Lam Sơn

Đoạn cao tốc nơi xảy ra tai nạn có hai làn xe mỗi chiều, không có làn dừng khẩn cấp, mặt đường bằng phẳng, phương tiện được chạy tối đa 90 km/h. Thời điểm tai nạn trời tạnh ráo, nhưng có sương mù làm hạn chế tầm nhìn. Dữ liệu đăng kiểm cho thấy cả ba phương tiện còn hạn kiểm định.

Ông Mai Xuân Liêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá, cho hay từ khi cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45 qua địa bàn tỉnh đi vào khai thác đã có rất nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra, tính riêng trong năm 2025 đã có 10 người chết trên tuyến đường này.

Ông Liêm cho rằng cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45 và một số đoạn cao tốc khác hiện bộc lộ nhiều bất cập như mặt đường hẹp, không có làn dừng khẩn cấp nên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao.

"Tới đây UBND tỉnh và các ngành liên quan sẽ đề suất cấp có thẩm quyền xem xét nâng cấp, mở rộng các tuyến cao tốc đạt chuẩn, giảm thiểu nguy cơ tai nạn", ông Liêm nói.

Lê Hoàng