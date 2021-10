Tài xế GrabCar ‘vui như Tết’ khi được hoạt động lại

Xe được trang bị đầy đủ nước rửa tay, khẩu trang y tế. Để chuẩn bị đón khách trong bối cảnh đặc biệt, chiếc xe 4 chỗ được anh Giang nâng cấp toàn diện, đáp ứng đầy đủ tiêu chí an toàn do cơ quan chức năng quy định. Trên xe, một vách ngăn trong suốt giữa tài xế và hành khách được dựng lên. Dung dịch khử khuẩn, nước rửa tay, khẩu trang, thùng rác có nắp đậy cũng được đặt ở những nơi dễ thấy trên xe. Mang chiếc xe ra ngoài, anh Giang cẩn thận xịt khử khuẩn chỗ ngồi, vô lăng, hàng ghế cho khách. Sau đó, anh lau cả cửa kính, tay nắm, nắp ca-pô. Từ nay, tài xế 32 tuổi phải làm quen với những việc này sau mỗi chuyến xe để đảm bảo an toàn cho bản thân và hành khách.

Vừa lau, anh vừa tâm sự: "Tiêm hai mũi vaccine rồi tôi vẫn có chút lo. Nhưng được chạy lại là vui lắm. Chỉ mong dịch qua đi cho các tài xế GrabCar như tôi được hoạt động xuyên suốt. Anh em nhớ vô-lăng lắm rồi".