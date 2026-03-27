Tôi chạnh lòng gặp lại cậu sinh viên luật chạy xe ôm công nghệ sau 10 năm

Với nhiều năm làm công tác Hành chính - Nhân sự, tôi dần nhận ra một khoảng cách rất lớn giữa những gì người trẻ được học và những gì họ phải đối mặt khi bước ra ngoài xã hội.

Khoảng cách đó không chỉ nằm ở kiến thức, mà còn ở kỳ vọng, kỹ năng và những va chạm rất thực của cuộc sống.

Một đêm mưa lớn cách đây một thời gian, tôi có hẹn với vài người bạn cũ. Tôi gọi xe công nghệ để di chuyển. Người tài xế là một cậu em mà tôi từng quen cách đây khoảng 10 năm.

Ngày đó, em là một sinh viên luật năng nổ, đầy nhiệt huyết và luôn tin vào một tương lai rõ ràng phía trước. Gặp lại trong hoàn cảnh này, em chỉ cười nhẹ và nói rằng hiện tại đang làm công nhân, tối chạy xe thêm để kiếm thu nhập.

Câu chuyện ngắn ngủi trong quãng đường đi khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Và đó không phải là trường hợp cá biệt.

Trong môi trường công nhân mà hằng ngày tôi tiếp xúc, có rất nhiều bạn trẻ tốt nghiệp từ nhiều ngành nghề khác nhau. Có người học kế toán, có người học quản trị, có người học sư phạm... Nhưng sau vài năm loay hoay tìm kiếm công việc đúng chuyên môn, cuối cùng họ chọn làm công nhân để có thu nhập ổn định.

Đây không phải là lựa chọn sai, nhưng rõ ràng nó phản ánh một thực trạng: Con đường từ trường học đến công việc đúng ngành chưa bao giờ là dễ dàng. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhiều bạn trẻ tin rằng chỉ cần học lực khá, ra trường sẽ có một công việc tốt, một cuộc sống ổn định, thậm chí là "màu hồng rực rỡ".

Nhưng thực tế lại khắc nghiệt hơn nhiều. Thị trường lao động cạnh tranh rất cao, đặc biệt với những vị trí đúng chuyên môn. Doanh nghiệp không chỉ cần bằng cấp, mà còn đòi hỏi kinh nghiệm, kỹ năng và khả năng thích nghi.

Một vấn đề dễ thấy là phần lớn các bạn trẻ hiện nay còn thiếu kỹ năng mềm: Giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian, giải quyết vấn đề... Bên cạnh đó là sự thiếu hụt về kỹ năng thực hành - điều mà nhiều chương trình đào tạo vẫn chưa thực sự chú trọng.

Thậm chí, có những bạn còn thiếu cả thể lực và sự bền bỉ, trong khi môi trường làm việc thực tế lại đòi hỏi cường độ cao và áp lực lớn.

Lấy ví dụ từ ngành luật vốn là một ngành học vốn được xem là "danh giá". Nhiều bạn từng mơ ước trở thành luật sư, bảo vệ công lý và tạo ra giá trị cho xã hội.

Nhưng khi bước ra thực tế, không ít người rơi vào trạng thái sốc vì nhận ra rằng những gì được học chỉ là nền tảng rất nhỏ. Vai trò của luật sư tuy quan trọng, nhưng trong nhiều tình huống, quyền hạn lại không như kỳ vọng.

Chưa kể đến những góc khuất nghề nghiệp, áp lực từ khách hàng, từ hệ thống và từ chính bản thân công việc... tất cả dễ khiến người trẻ rơi vào cảm xúc tiêu cực. Từ đó, họ dần thay đổi nhân sinh quan và lựa chọn một hướng đi khác.

Suy cho cùng, sự khác biệt giữa trường học và trường đời là điều không thể tránh khỏi. Nhưng nếu khoảng cách đó quá lớn, người chịu thiệt thòi nhiều nhất vẫn là các bạn trẻ.

Có lẽ, bên cạnh việc học kiến thức chuyên môn, mỗi người cần chủ động trang bị thêm kỹ năng, tích lũy trải nghiệm thực tế và chuẩn bị một tâm thế sẵn sàng thích nghi.

Đồng thời, hệ thống giáo dục và doanh nghiệp cũng cần có sự kết nối chặt chẽ hơn, để việc đào tạo không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà còn gắn với nhu cầu thực tiễn.

Chỉ khi đó, người trẻ mới bớt "hẫng" khi bước ra đời, và những câu chuyện như cậu em chạy xe trong đêm mưa sẽ không còn lặp lại quá nhiều.

Những câu chuyện như cậu em chạy xe đêm hôm ấy không phải là cá biệt. Nó là một lát cắt rất nhỏ của một bức tranh lớn nơi mà giấc mơ, kỳ vọng và thực tế vẫn còn nhiều khoảng cách cần được lấp đầy.

Lê Quý Hoàng