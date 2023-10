Tài xế gây tai nạn quốc lộ 20 đang bị tước bằng lái xe

Đồng NaiLàm việc với cảnh sát, Hoàng Văn Tính, 37 tuổi, tài xế xe khách hãng Thành Bưởi tông ôtô 16 chỗ trên quốc lộ 20, cho biết đã bị tước bằng lái 3 tháng.

Ngày 1/10, Công an Đồng Nai lấy lời khai tài xế Tính để điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa hai xe khách trên quốc lộ 20 khiến 5 người tử vong, 4 người bị thương.

Xe khách hãng Thành Bưởi bể nát phần đầu sau tai nạn. Ảnh: Thái Hà

Sau khi gây tai nạn, tài xế Tính đến Công an huyện Định Quán đầu thú. Chiều cùng ngày, Công an huyện đã khởi tố vụ án, tạm giữ người này để điều tra hành vi Vi phạm các quy định về giao thông đường bộ. Làm việc với cảnh sát, Tính khai trước đó bị CSGT Lâm Đồng tước bằng lái 3 tháng do chạy quá tốc độ.

VnExpress liên hệ đại diện hãng Thành Bưởi để làm rõ phía công ty nắm trước đó tài xế Tính bị giam bằng hay không, nhưng chưa nhận được câu trả lời. Theo quy định, tài xế chạy loại xe giường nằm như trên phải có bằng hạng E trở lên.

Điểm h, khoản 8, Điều 30 Nghị định 100/2019 quy định, chủ phương tiện đưa ôtô cho người bị tước giấy phép lái xe có thể bị xử phạt đến 12 triệu đồng. Còn theo Điều 264, Bộ luật Hình sự, ngoài phạt tiền phía giao xe còn có thể bị xử lý hình sự khi biết rõ tài xế không có giấy phép lái xe hoặc dùng rượu bia, chất kích thích... gây thiệt hại, thương tích cho người khác.

Theo điều tra, 2h30 ngày 30/9, Tính lái ôtô giường nằm chở 32 khách trên quốc lộ 20 hướng TP HCM - Lâm Đồng. Khi đến xã Phú Vinh, huyện Định Quán (Đồng Nai), ôtô tông vào xe khách 16 chỗ chạy ngược chiều.

Từ hình ảnh camera hành trình, Công an Đồng Nai xác định trước lúc xảy ra tai nạn, tài xế Tính đã vượt ôtô tải cùng chiều không đảm bảo an toàn nên va chạm vào phần đuôi xe này. Sau đó, xe của Tính chạy sang làn ngược lại, tông trực diện xe khách.

Đại diện Khu quản lý đường bộ 4, Cục Đường bộ, cho biết trước khi gây tai nạn xe hãng Thành Bưởi chạy 69 km/h, vượt tốc độ cho phép trên quốc lộ 20 đoạn xã Phú Vinh, bởi đây là khu đông dân cư nên vận tốc tối đa 50 km/h.

Còn theo hệ thống giám sát hành trình, xe khách 16 chỗ biển số Bình Thuận đi từ huyện Đức Linh vào khoảng 1h ngày 30/9 với tốc độ dao động 39-58 km/h trên hành trình từ Bình Thuận sang Đồng Nai. Khi đi trên quốc lộ 20, ôtô này liên tục tăng tốc. Vào lúc 2h13 (cách thời điểm tai nạn hơn 10 phút), tốc độ của xe mà hệ thống giám sát ghi nhận được là 79 km/h.

Làm việc với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tối 30/9, đại tá Trần Anh Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết đây là tai nạn thứ hai trong vòng hai tháng qua liên quan xe khách Thành Bưởi trên quốc lộ 20. Hồi tháng 7, tài xế nhà xe này bị xác định chạy vượt trái không đúng quy định, gây tai nạn làm hai người chết tại huyện Thống Nhất. Đầu năm 2023 đến nay, các xe khách của hãng bị Công an Đồng Nai xử phạt 8 lần lỗi vi phạm tốc độ.

Phước Tuấn