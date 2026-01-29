MỹChiếc Waymo lao xiên từ lề cỏ xuống đường, đâm một số xe đang đỗ bên con phố hẹp thuộc một khu dân cư ở Los Angeles, ngày 25/1.

Tài xế gây tai nạn khi đang điều khiển xe tự lái Video: KTLA

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy một chiếc Waymo lao ra khỏi đường, chạy lên vệ cỏ bên trái trước khi húc đổ biển báo đường phố và đâm trúng ít nhất ba ôtô đang đỗ.

Người phát ngôn của Waymo chia sẻ rằng chiếc xe đang được điều khiển bởi một người chứ không phải tự lái, mặc dù công ty thường cung cấp dịch vụ chia sẻ xe tự lái.

Ngoài chuyên gia lái xe tự lái, không có hành khách nào khác trên xe Waymo, tuyên bố cho biết. Tài xế đã tự mình ra khỏi xe và không có báo cáo về thương tích liên quan đến sự việc này.

Salvador Donantonio, một nhân chứng, cho biết không chỉ xe của anh bị hư hại mà anh và mẹ anh suýt bị đâm trúng khi đang đi bộ vào nhà. Anh nói rằng đã đẩy mẹ mình ra khỏi đường khi thấy chiếc xe đang lao về phía họ.

Waymo đang điều tra nguyên nhân khiến chiếc xe mất kiểm soát. Họ cho biết tài xế, một nhân viên bên thứ ba làm việc cho một công ty khác, hiện không được phép lái các phương tiện khác trong khi cuộc điều tra đang diễn ra.

Waymo đã khai trương dịch vụ taxi tự lái vào mùa xuân năm 2025, hợp tác với Uber tại Atlanta và Austin, đồng thời mở rộng phạm vi dịch vụ tại các địa điểm hiện có, bao gồm cả các đường cao tốc.

Waymo đã vạch ra một kế hoạch đầy tham vọng để đưa dịch vụ taxi tự lái đến gần chục thành phố khác của Mỹ trong năm tới. Công ty đã bắt đầu thử nghiệm tại một số thành phố bằng cách sử dụng kết hợp các xe Jaguar I-Pace chạy hoàn toàn bằng điện và các xe van Zeekr RT đời mới hơn, được đổi tên thành Ojai. Xe trong video trên là một chiếc Zeekr RT.

Đồng CEO của Waymo, Tekedra Mawakana, cho biết trong một cuộc phỏng vấn tại TechCrunch Disrupt hồi tháng 10/2025 rằng đến cuối năm 202 có thể kỳ vọng hãng cung cấp 1 triệu chuyến đi mỗi tuần.

Việc mở rộng này không phải không gặp vấn đề. Cư dân ở các thành phố như San Francisco đã quay video về các phương tiện Waymo gây tắc nghẽn giao thông, đặc biệt là trong đợt mất điện trên diện rộng hồi tháng 12.

Điều này cũng thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý an toàn liên bang. Văn phòng điều tra lỗi (ODI) của Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) đã mở cuộc điều tra ban đầu về công ty này vào tháng 10/2025 về cách thức hoạt động của các taxi tự lái đối với xe buýt trường học đang dừng ở Atlanta. Cụ thể, xe Waymo di chuyển vượt qua xe buýt trường học ngay cả khi đèn đang bật và biển báo dừng đã được giăng.

Công ty đã tự nguyện thu hồi phần mềm để khắc phục vấn đề. Tuy nhiên, các video mới, cho thấy vấn đề vẫn chưa được giải quyết.

Mỹ Anh