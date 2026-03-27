Tài xế điên cuồng lao đầu vào xe đối thủ sau tranh cãi

Trung QuốcChiếc xe hỏng dừng giữa đường chắn lối và khi được người khác nhờ di chuyển sang bên tránh tắc đường, tài xế cự cãi và nổi điên.

Ngày 23/3, con đường gần một khu dân cư ở Khai Phong, tỉnh Hà Nam, vốn chật hẹp lại thêm rào chắn công trình bên cạnh đã trở nên tắc nghẽn khi một chiếc ôtô hỏng chắn giữa đường. Tiếng còi xe inh ỏi giục giã nhưng chiếc sedan màu trắng vẫn đứng im.

Một tài xế xe phía sau không chờ thêm được nữa nên xuống xe lại gần, hy vọng có thể nhờ tài xế sedan màu trắng di chuyển tránh cản trở. Nhưng chỉ sau vài lời, hai người bắt đầu cãi nhau.

Tài xế điên cuồng lao đầu vào xe đối thủ sau va chạm Video: mengxiaoshe

Trong lúc cãi nhau, tài xế chiếc SUV thấy đối thủ trở nên kích động và không muốn làm tình hình thêm tồi tệ nên quay trở lại xe để lái vòng qua. Nhưng đối thủ bất ngờ lao lên, đứng dang rộng hai tay chặn đường hét lên: "Nếu mày không đâm vào tao, tao sẽ đâm vào mày".

Các nhân chứng cho biết, dựa vào lời nói và hành động của người đàn ông, rất có thể anh ta đang say xỉn, hoàn toàn mất kiểm soát, nói năng lộn xộn. Trước khi tài xế SUV kịp phản ứng, người đàn ông lùi lại vài bước rồi đột nhiên lao tới húc đầu vào chiếc SUV với âm thanh va chạm khá lớn.

Sau nhiều cú va đập, đầu người đàn ông bắt đầu chảy máu nhưng không có dấu hiệu dừng lại. Những người xung quanh nhanh chóng gọi cảnh sát và xe cứu thương.

Cảnh sát đến hiện trường và cố gắng thuyết phục người đàn ông bình tĩnh và hợp tác. Tuy nhiên, người này không lay chuyển, thậm chí nổi cơn thịnh nộ, la hét và cố tình khiêu khích lực lượng chức năng.

Các nhân viên y tế sau đó xác định chấn thương đầu của người này rất nghiêm trọng và cần được đưa đến bệnh viện ngay lập tức. Mặc dù vậy, người đàn ông vẫn không hợp tác khiến cảnh sát và nhân viên y tế phải nỗ lực để đưa anh này lên xe cứu thương. Sự việc đang được điều tra.

Mỹ Anh (theo 163)