Tài xế đánh lái như chớp tránh người đi bộ giữa cao tốc trong đêm

Ôtô chạy gần 120 km/h trên cao tốc bất ngờ gặp người đứng giữa đường, tài xế phanh và đánh lái tránh va chạm, ngày 3/4.

Ôtô đánh lái tránh người xuất hiện giữa cao tốc trong gang tấc Video: CTV

Tình huống giao thông: Trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, xe gắn camera hành trình chạy khoảng 115 km/h ở làn trái thì bất ngờ gặp một người đứng giữa đường. Tài xế ngay lập tức giảm tốc và đánh lái tránh, may mắn không xảy ra va chạm.

Kỹ năng lái xe: Khi di chuyển trên cao tốc trong đêm, cần linh hoạt lựa chọn dải tốc độ phù hợp với chế độ của đèn. Nếu ở chế độ đèn chiếu gần, chạy tốc độ tối đa 120 km/h có thể dẫn tới rủi ro, vì dải sáng ngắn, quãng đường dành cho tài xế xử lý tình huống khẩn cấp bị rút ngắn đáng kể. Tốt nhất chỉ nên chạy 120 km/h khi bật được đèn chiếu xa.

Khi gặp chướng ngại lúc xe di chuyển tốc độ cao, tài xế cần giữ bình tĩnh, lập tức nhả ga và rà phanh để giảm tốc độ một cách kiểm soát, đồng thời quan sát nhanh gương chiếu hậu và các làn bên cạnh trước khi đánh lái tránh. Việc chuyển hướng nên dứt khoát nhưng không giật mạnh vô-lăng để tránh mất lái ở tốc độ cao. Sau khi vượt qua chướng ngại, tài xế cần tiếp tục giảm tốc, bật cảnh báo nguy hiểm nếu cần và giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện xung quanh. Với người đi bộ, tuyệt đối không được đi vào cao tốc do nguy cơ tai nạn rất cao.

Phạm Hải