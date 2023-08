Tài xế chở hơn chục khách vi phạm nồng độ cồn

TP HCMTài xế chở 12 hành khách khởi hành từ bến xe Miền Đông đi Hà Nội bị công an phát hiện có nồng độ cồn trong hơi thở, sáng 10/8.

Khoảng 9h, nam tài xế 53 tuổi, lái ôtô giường nằm xuất bến từ cổng số 5 tại bến xe Bền Đông, quận Bình Thạnh. Lúc này, đội CSGT Hàng Xanh yêu cầu người này dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn.

Lực lượng chức năng phát hiện tài xế có nồng độ cồn 0,11 miligam/lít khí thở, nên đã lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng, tạm giữ bằng lái 11 tháng. Hành khách, đồ đạc được chuyển sang ôtô thay thế.

Tài xế xe giường nằm khởi hành từ bến xe miền Đông đi Hà Nội bị phát hiện có nồng độ cồn. Ảnh: Đình Văn

Trình bày với cảnh sát, tài xế cho biết tối qua có "uống vài ly bia" nhưng không nghĩ đến sáng nay vẫn còn nồng độ cồn, nên đã khởi hành theo lịch trình của nhà xe.

Phòng CSGT TP HCM bắt đầu tổng kiểm tra ôtô chở khách và hàng hóa bằng container đến 15/10. Đây là kế hoạch được Bộ công an phát động với sự tham gia của bốn cấp công an và Bộ Giao thông Vận tải. Việc kiểm tra nhằm xử lý nghiêm các vi phạm, trong bối cảnh tai nạn do ôtô kinh doanh vận tải chiếm gần 40% tổng số vụ tai nạn giao thông đường bộ.

Đình Văn