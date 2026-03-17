Tài xế 75 tuổi nhầm chân ga, xe tông 8 người đi bộ trên hè

Hong KongThanh vì phanh, tài xế cao tuổi nhấn ga khiến ôtô lao lên vỉa hè và đâm nhiều người đi bộ.

Cảnh sát Hong Kong xác nhận một vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Cửu Long, lúc 12h41 ngày 16/3, khiến 9 người bị thương (gồm 7 nam và 2 nữ). Vụ việc xảy ra phía bên ngoài Metro Centre II, tại điểm giao giữa phố Lam Hing và đường Wang Hoi, với phía đối diện là một tòa nhà của Đại học Hong Kong.

Ôtô điện do một người đàn ông 75 tuổi điều khiển, đi cùng là một hành khách nữ 75 tuổi. Tài xế khi đó đang quay đầu xe.

Tài xế 75 tuổi nhầm chân ga làm 9 người bị thương Video: HK01

Điều tra sơ bộ của cảnh sát cho thấy tài xế vô tình nhấn ga thay vì phanh, khiến xe mất kiểm soát và lao lên vỉa hè, làm bị thương 8 người. Hành khách nữ cũng bị văng ra khỏi xe.

Những người bị thương có độ tuổi 18-75. Người bị thương nặng nhất là hành khách nữ - là vợ của tài xế ôtô - do bị chấn thương đầu và xương sườn khi văng khỏi xe. Người phụ nữ này có thể đã không thắt dây an toàn. Những người đi đường khác bị trầy xước và bầm tím ở đầu, tay, chân và cơ thể, và tất cả đều tỉnh táo.

Hiện cảnh sát đã bắt giữ nam tài xế với cáo buộc lái xe nguy hiểm gây thương tích nghiêm trọng. Kiểm tra cho thấy người đàn ông này không vi phạm quy định về nồng độ cồn hay chất kích thích khác khi lái xe.

Mỹ Anh (theo HK01)