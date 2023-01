Tài tử Anh mất tích khi đi leo núi

MỹJulian Sands, tài tử đóng "The Killing Fields", "Warlock"..., mất tích khi đi leo núi ở Los Angeles.

Theo Variety, đại diện sở cảnh sát hạt San Bernardino xác nhận Julian Sands là người mất tích khi leo núi ở khu Baldy Bowl, phía bắc Los Angeles hồi cuối tuần trước. Đội ngũ cứu hộ đã tìm kiếm ngay sau khi nhận tin báo nhưng phải ngừng sau 24 giờ vì điều kiện thời tiết, nguy cơ tuyết lở và mặt đường đi không thuận lợi.

Diễn viên Julian Sands được cảnh sát xác nhận mất tích khoảng một tuần nay. Ảnh: Variety

Các lực lượng chức năng sau đó cử trực thăng đi tìm kiếm. Tuy nhiên, họ vẫn chưa phát hiện dấu vết sau bốn ngày. Thời tiết tại khu Baldy Bowl hiện rất lạnh, có lúc xuống mức âm sáu độ C vào buổi đêm.

Sands nổi tiếng là người thích leo núi. Anh trả lời tờ ThriveGlobal năm 2020: "Tôi từng giành nhiều năm chinh phục dãy Alps, Andes, các ngọn núi ở Alaska...".

Nhà sản xuất Cassian Elwes - bạn thân của Julian Sands - cho biết: "Chúng tôi thật sự tuyệt vọng. Gia đình và bạn bè đã biết tin được vài ngày. Anh ấy là một nhà thám hiểm trong mọi việc. Tôi cầu nguyện liên tục những ngày nay".

Julian Sands sinh năm 1958 tại West Yorkshire, Anh sau đó chuyển qua Hollywood, Mỹ định cư để đóng phim. Tài tử người Anh gây chú ý sau khi đóng vai George Emerson trong A Room With a View (1985). Sands góp mặt trong nhiều dự án gây tiếng vang như The Killing Fields, A Room with a View, Warlock, Arachnophobia, Boxing Helena và Leaving Las Vegas.

Traielr Warlock 1989 Trailer "Warlock" (1989). Video: IMDb

Từ năm 1984 đến 1987, diễn viên cưới nhà báo người Anh Sarah Harvey. Họ có chung với nhau một con trai. Năm 1990, anh kết hôn Evgenia Citkowitz - con gái tiểu thuyết gia kiêm nhạc sĩ Israel Citkowitz, có hai con gái.

Phương Mai (theo Variety)