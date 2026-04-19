Tại sao người cao tuổi dễ bị gãy cổ xương đùi?

Loãng xương, hệ gân cơ suy yếu và giảm khả năng giữ thăng bằng là những nguyên nhân làm tăng nguy cơ gãy cổ xương đùi ở người cao tuổi.

Gãy cổ xương đùi là tình trạng gãy đoạn xương nằm giữa chỏm xương đùi và vùng liên mấu chuyển. Do đặc điểm giải phẫu và nuôi dưỡng máu, đây là một trong những loại chấn thương nặng, khó điều trị, nguy cơ để lại nhiều biến chứng như không liền xương hoặc hoại tử chỏm xương đùi.

ThS.BS Hồ Đức Lộc, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết ở người cao tuổi, nguyên nhân phổ biến nhất gây gãy cổ xương đùi là té ngã trong sinh hoạt hàng ngày. Khi té, lực va chạm kết hợp với lực xoắn và lực nén dọc trục tác động lên cổ xương đùi vốn đã bị loãng, khiến xương dễ bị gãy ngay cả với chấn thương nhẹ. Người cao tuổi thường có hệ gân cơ suy yếu, phản xạ chậm và giảm khả năng giữ thăng bằng, làm tăng nguy cơ té ngã. Tình trạng loãng xương do tuổi tác khiến mật độ xương giảm, cấu trúc xương kém bền vững, tăng nguy cơ gãy xương.

Gãy cổ xương đùi còn có thể xảy ra do những chấn thương gián tiếp làm lực tác động vào khớp gối hoặc bàn chân ở tư thế đùi khép, tạo nên một lực lớn dồn lên gây gãy cổ xương đùi. Hoặc là hậu quả của một số bệnh lý làm giảm chất lượng xương như viêm xương, u xương, ung thư di căn xương... Vì thế, khi mắc các bệnh lý này, người bệnh cần bổ sung đủ dưỡng chất cho xương, chú ý trong sinh hoạt và phòng tránh té ngã.

Bác sĩ Lộc giải thích về tình trạng khớp của người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hầu hết các trường hợp gãy cổ xương đùi ở người cao tuổi đều cần phẫu thuật sớm, thường trong 24-48 giờ đầu sau khi xảy ra chấn thương. Tùy vào mức độ gãy và tình trạng người bệnh, bác sĩ có thể lựa chọn kết hợp xương hoặc thay khớp háng. Kết hợp xương là phương pháp sử dụng vít, đinh hoặc nẹp để cố định ổ gãy, thường áp dụng cho gãy không di lệch hoặc người bệnh trẻ. Thay khớp háng được chỉ định trong các trường hợp gãy di lệch ở người cao tuổi, giúp người bệnh sớm vận động trở lại.

Hiện, các kỹ thuật thay khớp háng như SuperPATH, ABMS, DAA... đều ít xâm lấn, sau mổ người bệnh ít đau, ít mất máu và có thể tập vận động sớm hơn. Bảo tồn được tối đa hệ thống gân cơ còn giúp người bệnh ngăn được nguy cơ trật khớp háng sau mổ, một trong những biến chứng nghiêm trọng có thể cần phải phẫu thuật lại để sửa chữa.

Bác sĩ Lộc (giữa) trong một ca phẫu thuật thay khớp háng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Lộc khuyến cáo người bệnh đến cơ sở y tế sớm khi có các biểu hiện sau té ngã như đau vùng háng hoặc bẹn, tăng khi vận động hoặc khi gõ vào gót chân, không thể đứng hoặc đi lại, không nâng được chân lên khỏi mặt giường, chi bên tổn thương ngắn hơn và xoay ngoài... Điều trị kịp thời và phẫu thuật sớm nếu cần thiết giúp giảm nguy cơ mắc phải các biến chứng nguy hiểm do nằm lâu, có thể đe dọa tính mạng như huyết khối, loét tỳ đè, nhiễm trùng phổi, nhiễm trùng đường tiết niệu, teo cơ, suy dinh dưỡng...

Phi Hồng