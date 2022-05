Tài sản của Elon Musk tuột mốc 200 tỷ USD

Người giàu nhất thế giới mất hơn 11 tỷ USD chỉ trong một ngày do cổ phiếu Tesla giảm giá.

Theo the Bloomberg Billionaires Index, CEO Tesla Elon Musk hiện sở hữu 192,7 tỷ USD, giảm 11,1 tỷ USD trong ngày 24/5. Nguyên nhân là cổ phiếu hãng xe điện mất gần 7%. Đà giảm của mã này cao hơn nhiều so với thị trường, khi chỉ số S&P 500 chốt phiên hôm qua chỉ xuống 0,8%.

Vài tuần gần đây, Tesla nhận nhiều thông tin kém lạc quan. Nhà máy tại Thượng Hải của hãng phải đóng cửa do lệnh phong tỏa chống dịch của Trung Quốc. Nhà máy này giờ đã hoạt động trở lại, nhưng với năng suất hạn chế. Reuters đầu tuần này đưa tin Tesla đang tích cực tuyển nhân viên để tăng sản xuất.

Một bộ phim tài liệu do New York Times sản xuất, phát trên Hulu, cũng khiến người xem có cảm giác các tính năng hỗ trợ người lái của Tesla là không an toàn. Từ cuối tháng 3, giá cổ phiếu hãng xe điện đã giảm gần 40%.

Năm nay, tài sản của Musk đã giảm hơn 77 tỷ USD và hiện ở mức thấp nhất kể từ tháng 8 năm ngoái. Dù vậy, đồng sáng lập Tesla vẫn là người giàu nhất thế giới, khi hơn người đứng sau – Jeff Bezos của Amazon – tới 70 tỷ USD.

Hồi tháng 3, tỷ phú 50 tuổi từng chứng kiến tài sản về dưới mốc 200 tỷ USD. Tuy nhiên, thị trường hồi phục sau đó đã kéo con số này lên 288 tỷ USD trong tháng 4.

Đó cũng là ngày Musk công bố sở hữu 9% Twitter. Và vài ngày sau đó, ông khởi động chiến dịch thâu tóm mạng xã hội này. HĐQT Twitter đã đồng ý thương vụ, nhưng nhà đầu tư vẫn hoài nghi trong bối cảnh cổ phiếu công nghệ đang bị bán tháo, kéo tụt giá cổ phiếu hai hãng.

Đầu tháng này, Musk tuyên bố tạm ngừng thương vụ cho đến khi Twitter công khai bằng chứng về số tài khoản giả mạo trên nền tảng này. Twitter thì cho biết việc mua bán sẽ vẫn được thực hiện theo kế hoạch.

Hà Thu (theo Bloomberg)