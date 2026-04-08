Tài công say rượu tông chết người lái đò trên sông Tiền bị bắt

Đồng ThápNguyễn Văn Tuấn, 46 tuổi, say rượu lái vỏ lãi trên sông Tiền do thiếu quan sát đã tông vào đò ngang khiến tài công rơi xuống nước tử vong.

Ngày 8/4, Tuấn, quê An Giang, bị Công an tỉnh Đồng Tháp bắt tạm giam 4 tháng để điều tra hành vi Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra bốn tháng trước.

Nguyễn Văn Tuấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nam An

Tối 11/12 năm ngoái, Tuấn sau khi uống say đã lái vỏ lãi composite chở người đàn ông 43 tuổi chạy trên sông Tiền.

Khi đến khu vực ngã ba sông Tiền và sông Bảo Định thuộc địa phận phường Mỹ Tho, do thiếu quan sát vỏ lãi của Tuấn đã đâm vào đò ngang do ông Hồ Hoàng Vũ (60 tuổi, ngụ xã Quới Sơn, tỉnh Vĩnh Long) làm tài công, đang chạy từ bến phà qua cồn Tân Long.

Chiếc đò ngang bị hư hại sau vụ tai nạn. Ảnh: Nam An

Sau va chạm, vỏ lãi cùng đò ngang lật, chìm xuống lòng sông. Tuấn và người bạn bơi được vào bờ, còn ông Vũ rơi xuống sông mất tích, hai hôm sau thi thể được tìm thấy cách hiện trường 4 km.

Cơ quan điều tra sau đó xác định thời điểm điều khiển vỏ lãi, Tuấn vi phạm nồng độ cồn ở mức 59,8mg/100ml.

Nam An