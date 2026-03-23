Tôi sốc khi biết chồng lén vay một khoản tiền lớn để làm ăn

Tôi kết hôn được hơn bốn năm, có bé trai 3 tuổi. Cuộc sống vợ chồng trước giờ không quá dư dả nhưng tạm ổn. Tôi đi làm văn phòng, thu nhập khoảng 15 triệu, còn chồng làm kinh doanh nhỏ, thu nhập lúc cao lúc thấp, khoảng 20-30 triệu. Hai vợ chồng vẫn luôn cố gắng vun vén, chi tiêu vừa phải để lo cho con và tích lũy dần.

Tôi luôn nghĩ điều quan trọng nhất trong hôn nhân là sự tin tưởng. Tiền bạc hai vợ chồng không cần giữ chung hoàn toàn, nhưng những chuyện lớn thì nên nói với nhau. Vì vậy, tôi chưa bao giờ kiểm soát điện thoại hay hỏi quá kỹ chuyện làm ăn của chồng.

Cho đến cách đây một tuần, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người lạ. Họ hỏi tôi có phải là vợ anh không và nhắc đến một khoản tiền chồng tôi đang vay nhưng đã quá hạn. Lúc đó tôi thực sự hoang mang, tưởng là nhầm số. Nhưng sau khi nghe họ nói rõ tên, địa chỉ và thông tin, tôi mới biết đó là sự thật.

Tối hôm đó tôi hỏi thẳng chồng. Ban đầu anh chối, nói chỉ vay vài chục triệu để xoay vòng công việc. Nhưng khi tôi đưa ra bằng chứng, anh mới thừa nhận đã vay tiền bên ngoài khá lâu rồi, vay vài nơi cộng lại cũng hơn 300 triệu. Anh nói sợ tôi lo lắng nên không dám kể, nghĩ rằng làm ăn có lời sẽ trả được rồi nói sau. Tôi nghe mà vừa sốc vừa buồn. Trong khi tôi tiết kiệm từng đồng, tính toán chi tiêu cho gia đình, anh lại âm thầm gánh một khoản nợ lớn mà tôi không hề hay biết.

Từ hôm biết chuyện đến giờ, trong lòng tôi rất rối. Tôi thương chồng vì biết anh áp lực làm ăn nhưng cũng thấy mất niềm tin. Tôi sợ nếu lần này giải quyết xong, sau này anh lại tiếp tục giấu tôi những chuyện khác. Hiện tại anh xin tôi cho cơ hội để cùng nhau trả nợ và hứa sẽ không giấu giếm nữa. Nhưng trong lòng tôi vẫn còn nhiều lo lắng và chưa biết nên xử lý thế nào cho hợp lý. Tôi vẫn chưa tin lắm lý do anh đưa ra là vay tiền để làm ăn.

Hồng Quỳnh