Tablet màn hình 2K, bàn phím rời giá 7,5 triệu đồng

Khi tháo rời bàn phím, MatePad 10.4 có cân nặng chỉ 460 gram, mỏng 7,35 mm. Kích thước tổng thể máy nhỏ hơn đáng kể so với iPad Air thế hệ ba dù màn hình chỉ nhỏ hơn 0,1 inch. So với đối thủ Lenovo Tab P11 Plus, máy cũng nhẹ hơn 30 gram và viền màn hình mỏng hơn.

Tablet của Huawei có thể cầm thoải mái ở cả tư thế ngang hoặc dọc bằng một tay. Sản phẩm có thêm chế độ ebook, chuyển màn hình sang màu đen, trắng để giúp trải nghiệm đọc trong thời gian dài đỡ mỏi và hại mắt hơn.