Ta gặp nhau vào mùa lá đỏ

Hôm nay, trong tiết trời se lạnh của mùa thu, khi những chiếc lá phong đang chuyển dần sang sắc đỏ, em gửi bức thư này với mong ước sẽ gặp được người phù hợp, người đồng hành cùng em trên hành trình tiếp theo.

Em sống và làm việc tại Nhật Bản, cũng được một thời gian dài. Dự định trong khoảng hai năm tới, em sẽ về nước hẳn. Một mình đi qua các mùa xuân hạ thu đông nơi xứ người đã hình thành trong em sự tự lập và kiên trì vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Nhưng không bởi vậy mà em thiếu đi nét nữ tính, dễ thương của một cô gái.

Về tính cách, em có tam quan ngay thẳng, tôn trọng sự khác biệt về quan điểm sống, tôn trọng công việc của người khác, biết nói lên chính kiến của bản thân. Em vui vẻ, hòa đồng, giúp đỡ mọi người xung quanh trong khả năng có thể. Trong công việc, em là người cẩn thận, có trách nhiệm và có tinh thần cầu tiến. Em có sở thích học ngoại ngữ để mở mang hiểu biết và mở rộng cơ hội nghề nghiệp. Khi rảnh rỗi, em thường pha cho mình một ly cà phê, bật bản nhạc yêu thích để thư giãn, hoặc nấu món ăn mình yêu thích.

Em mong sẽ gặp người đàn ông độc thân, chưa từng kết hôn, có sự chân thành và nghiêm túc trong việc đi tìm, xây dựng một mối quan hệ lâu dài, bền vững. Anh có suy nghĩ chín chắn, trưởng thành, điềm đạm - người sẽ không dùng sự im lặng để lại em một mình loay hoay với những rắc rối khi ta chưa hiểu nhau ở những phút giây ban đầu. Mong anh khiêm tốn, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến và công việc ổn định. Để sau những phút giây bận rộn với công việc, ta lại có thể ngồi xuống, cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện đời thường.

Em không giỏi viết văn lắm, có lẽ nên dừng lại ở đây. Mong rằng chúng ta sẽ có những cuộc trò chuyện sâu sắc để hiểu về nhau hơn. Mùa lá đỏ sắp đến và em chờ thư của anh...

Cảm ơn những ai đã đọc bài viết này. Chúc mọi người luôn bình an, vui vẻ, mạnh khỏe. Chúc cho những ai đang độc thân sẽ sớm gặp được người mình yêu và người đó cũng yêu mình.

