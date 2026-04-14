Szoboszlai: 'Tôi sẵn sàng chết vì Liverpool'

AnhTiền vệ Dominik Szoboszlai khẳng định sẽ cống hiến tới hơi thở cuối cùng cho Liverpool trong trận lượt về tứ kết Champions League gặp PSG.

Phát biểu trước trận đấu tại Anfield, Szoboszlai tiết lộ quyết tâm cao độ của toàn đội trong nỗ lực lật ngược tình thế, sau khi thua 0-2 ở lượt đi trên đất Pháp. "Chúng tôi sẽ dốc toàn lực từ phút đầu đến phút 90, thậm chí hơn nữa", anh nói. "Tôi sẵn sàng chết trên sân vì trận đấu này".

Liverpool không dứt điểm cầu môn lần nào ở lượt đi, lần đầu tiên điều này xảy ra kể từ trận gặp Atalanta năm 2020. Tuy nhiên, lịch sử vẫn mang lại chút hy vọng cho đội bóng Anh. Trong 17 lần trước đây một đội bị loại dù dẫn trước từ hai bàn trở lên ở lượt đi tại vòng knock-out Champions League, PSG chịu kịch bản này nhiều nhất với ba trường hợp.

Theo siêu máy tính của Opta, cơ hội đi tiếp của Liverpool chỉ ở mức 14%, so với 86% của PSG. Dù vậy, Szoboszlai tin rằng mọi thứ vẫn có thể thay đổi tại Anfield. "Trong một trận đấu, mọi chuyện đều có thể xảy ra, đặc biệt là tại đây", tiền vệ Hungary nói.

Szoboszlai trong họp báo ngày 13/4/2026, trước trận Liverpool gặp PSG ở lượt về tứ kết Champions League trên sân Anfield, thành phố Liverpool, Vương quốc Anh. Ảnh: chụp màn hình

Tiền vệ 25 tuổi thừa nhận nếu Liverpool đi tiếp, đó sẽ là cuộc lội ngược dòng đáng nhớ trong sự nghiệp. Anh so sánh với lần cùng đội tuyển Hungary đánh bại Iceland 2-1 ở vòng loại Euro 2020, khi bị dẫn đến phút 85. "Nhưng lần này, trước PSG ở tứ kết Champions League và bị dẫn 0-2, chắc chắn sẽ là màn ngược dòng tuyệt vời nhất của tôi", Szoboszlai cho biết.

HLV Arne Slot cũng chia sẻ quan điểm tương tự, khi cho rằng đội bóng của ông cần một màn trình diễn phi thường để có thể đi tiếp. HLV người Hà Lan nhận định việc ghi bàn sớm sẽ là chìa khóa, vì PSG nhiều khả năng cũng chủ động tìm bàn thắng để dập tắt hy vọng của chủ nhà.

Mùa này, Liverpool đã thua 4 trận tại Champions League, thành tích kém nhất của họ trong một giải kể từ mùa 2018-2019 dưới thời Jurgen Klopp, khi họ vô địch. Đáng chú ý, đó cũng là lần duy nhất Liverpool lật ngược thế thua từ hai bàn trở lên ở lượt đi, khi đánh bại Barca 4-0 ở bán kết.

Dù vậy, hiệu suất ghi bàn đang là vấn đề của CLB Anh. Liverpool mới ghi 24 bàn từ chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 27,8, mức chênh lệch thấp nhất trong số các đội còn lại tại giải. Điều này khiến nhiệm vụ ghi ít nhất hai bàn vào lưới PSG trở nên khó khăn hơn.

Trước trận cầu quan trọng, Szoboszlai cũng lên tiếng xin lỗi người hâm mộ sau sự cố ở trận thua Man City 0-4 tại Cup FA. Khi đó, anh bị quay lại cảnh có cử chỉ và phản ứng bị cho là thiếu tích cực với CĐV nhà. "Có thể đó là sự hiểu lầm. Tôi không có ý xấu", anh nói. "Tôi hiểu người hâm mộ quan trọng thế nào với CLB, và CLB cũng có ý nghĩa ra sao với họ".

