Syngenta Việt Nam là doanh nghiệp xuất sắc châu Á tại APEA

Syngenta được trao giải Doanh nghiệp xuất sắc châu Á nhờ đóng góp tích cực cho sự phát triển của Nông nghiệp Việt Nam và tạo ra nhiều giá trị cho cộng đồng.

Ông Trần Thanh Vũ, Tổng giám đốc Syngenta Việt Nam chia sẻ, chặng đường phát triển của Syngenta tại Việt Nam gắn liền với những bước tiến của ngành nông nghiệp và khát khao ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động canh tác. "Danh hiệu Doanh nghiệp xuất sắc châu Á tại APEA 2021 là minh chứng cho những nỗ lực của đơn vị trong suốt thời gian qua cũng như tâm huyết của chúng tôi dành cho cộng đồng nông thôn, vì một tương lai phát triển bền vững", ông Vũ nói thêm.

Giải thưởng kinh doanh Châu Á - Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) được Enterprise Asia - Tổ chức phi chính phủ hàng đầu khu vực về kinh doanh - khởi xướng vào năm 2007. Đây là một trong những giải thưởng uy tín lớn nhất khu vực, được tổ chức thường niên tại 14 quốc gia và thị trường trong khu vực châu Á.

APEA vinh danh các doanh nghiệp và nhà lãnh đạo có thành tích nổi bật với những phẩm chất và thành quả vượt trội, xây dựng những doanh nghiệp thành công song song với việc tạo ra các giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Với chủ đề "Tái xây dựng hiệu quả", năm 2021 đánh dấu cột mốc 15 năm APEA có mặt ở khu vực châu Á và 5 năm có mặt tại Việt Nam.

Để được vinh danh, Syngenta Việt Nam đã trải qua một quá trình đánh giá nghiêm ngặt với nhiều tiêu chí của hội đồng giám khảo như: đánh giá dữ liệu doanh nghiệp; đánh giá sản phẩm và dịch vụ nổi bật trên thị trường; phỏng vấn tại trụ sở; bỏ phiếu kín bởi hội đồng tư vấn quốc tế của Enterprise Asia.

Giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á của Syngenta tại APEA.

Với nền tảng khoa học cây trồng được xây dựng từ bề dày hơn 250 năm lịch sử, Syngenta là tập đoàn toàn cầu trong lĩnh vực nông nghiệp, có trụ sở chính tại Thụy Sĩ, hoạt động tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong suốt ba thập kỷ hoạt động tại Việt Nam, tập đoàn đã giúp nông dân trên khắp mọi miền đã hưởng lợi từ các giải pháp bảo vệ thực vật, bộ hạt giống chất lượng cao và sự hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp, từ đó giúp hàng triệu hộ nông dân cải thiện phương thức canh tác và từng bước nâng cao thu nhập từ nghề nông.

Song song với các hoạt động thương mại, Syngenta cam kết mạnh mẽ với đời sống của nông dân và tương lai của ngành nông nghiệp thông qua chương trình Phát triển Bền vững với các cam kết nhằm giảm lượng khí thải carbon từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, giúp nông dân ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nhân viên Syngenta hướng dẫn nông dân kỹ thuật canh tác lúa tiên tiến.

Trong những năm qua, Syngenta còn hợp tác với một số tập đoàn, tổ chức quốc tế cũng như cơ quan chức năng tại các địa phương của Việt Nam đóng góp kinh phí để triển khai nhiều dự án về phát triển nông nghiệp bền vững, hình thành các chuỗi liên kết trong nông nghiệp, giúp cho hàng chục nghìn nông dân nâng cao năng suất cây trồng, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Vì sự an toàn của người nông dân và đáp ứng các yêu cầu về an toàn sức khỏe mỗi năm, Syngenta cho biết, đơn vị tổ chức tập huấn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả cho cho hơn 400.000 lượt nhà nông và các bên liên quan, giúp họ biết sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng cách đồng thời bảo vệ sức khỏe bản thân, bảo vệ môi trường và đảm bảo nông sản đạt yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cả thị trường nội địa và xuất khẩu.

Syngenta cũng tích cực tổ chức các hoạt động cộng đồng (với các chương trình môi trường sạch - cuộc sống xanh, mái ấm Syngenta...) nhằm hỗ trợ và cải thiện cuộc sống của người nông dân và gia đình họ cũng như chung tay bảo vệ môi trường.

"Hiện nay, chúng tôi tiếp tục nghiên cứu để phát triển và đưa ra thị trường các sản phẩm mới giúp gia tăng hiệu quả đầu tư của nông dân, thích ứng với các thách thức của biến đổi khí hậu, từ đó mang đến cho nông dân nhiều sự lựa chọn hơn về công nghệ", đại diện Syngenta Việt Nam chia sẻ.

Thế Đan (Ảnh: Syngenta)