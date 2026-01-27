Sydney Sweeney bị chỉ trích khi treo nội y lên bảng hiệu Hollywood

CaliforniaDiễn viên Sydney Sweeney bị nói xâm phạm tài sản công cộng khi treo áo ngực lên bảng hiệu biểu tượng Hollywood để quảng bá hãng nội y mới.

Trên Instagram ngày 26/1, Sydney Sweeney gây chú ý khi đăng video cùng êkíp trèo lên ngọn núi Lee thuộc dãy Santa Monica (Los Angeles, Mỹ) - nơi đặt công trình mang tính biểu tượng của Hollywood. Tất cả mặc đồ đen, cố gắng leo lên các chữ cái, trang trí chúng bằng những dây áo ngực xâu lại với nhau. Đây là hoạt động quảng bá SYRN - thương hiệu đồ lót do Sweeney thành lập.

Hiện video của Sydney Sweeney thu hút hơn hàng triệu lượt xem sau vài giờ đăng tải, dấy lên cuộc tranh luận liệu hành động của cô có hợp pháp. Vài người khen đây là cách marketing ấn tượng, nhưng một số tài khoản phản đối việc cô xâm phạm tài sản chung của thành phố. Có người cho rằng diễn viên cổ vũ hành vi phá hoại, nhận xét chiến dịch quảng cáo thiếu tinh tế.

Trích một số bình luận: "Hành động này thật thiếu tôn trọng và đáng thất vọng", "Tôi thắc mắc không biết cô ấy nhắm vào đối tượng khán giả nào", "Bạn nên dùng trang cá nhân cho mục đích tốt đẹp thay vì làm những trò này".

Video 'Sydney Sweeney treo nội y lên bảng hiệu Hollywood' qua ống kính TMZ Sydney Sweeney trèo lên bảng hiệu để thực hiện chiến dịch quảng cáo. Trang tin đăng tải video này vài giờ trước khi diễn viên tự chia sẻ lên trang cá nhân. Video: TMZ

TMZ cho biết Sydney Sweeney và đội ngũ sản xuất thực hiện video vài ngày trước đó. Theo trang tin, FilmLA - tổ chức phi lợi nhuận chuyên quản lý sản xuất phim địa phương - cấp phép cho Sweeney ghi hình bảng hiệu, nhưng không cho phép cô chạm hoặc leo lên hàng chữ.

Trang tin cũng nhận email từ Phòng thương mại Hollywood - đơn vị sở hữu bản quyền hình ảnh bảng hiệu, khẳng định Sydney Sweeney không được ghi hình biểu tượng của thành phố, dùng video liên quan mà không có sự đồng ý của tổ chức. TMZ cho rằng hành vi của cô có thể vướng cáo buộc xâm phạm trái phép hoặc phá hoại tài sản. Phòng thương mại đang điều tra việc dựa vào đâu êkíp của Sydney Sweeney có thể tiếp cận địa danh, trước khi quyết định báo cảnh sát. Đại diện của nghệ sĩ chưa lên tiếng về vấn đề trên.

Người đẹp 29 tuổi tại buổi quảng bá phim "Christy" tại Liên hoan phim Toronto tháng 9/2025. Ảnh: Instagram/ Sydney Sweeney

Sydney Sweeney sinh năm 1997 tại Washington, là ngôi sao thế hệ mới của Hollywood. Sự nghiệp của cô gắn liền với nhiều thước phim nóng bỏng, nổi tiếng từ vai Cassie trong series Euphoria (2019). Những năm gần đây, cô không ngừng thử sức với nhiều thể loại từ rom-com đến phim tiểu sử. Dự án gần nhất của cô - The Housemaid, công chiếu cuối tháng 12/2025 - nhận nhiều lời khen.

Bảng hiệu Hollywood (Hollywood Sign) là công trình mang tính nhận dạng và biểu tượng văn hóa Mỹ. Dòng chữ ban đầu là Hollywoodland, do ông Harry Chandler - chủ bút tờ Los Angeles Times - cho dựng lên với mục đích quảng bá địa ốc năm 1923.

Đầu những năm 1940, công ty Hollywoodland phá sản do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế. Năm 1944, hàng chữ xuống cấp nghiêm trọng, trở thành tài sản của thành phố. 5 năm sau, Phòng thương mại Hollywood quyết định trùng tu dòng chữ, tháo dỡ 4 chữ "LAND" phía sau và có diện mạo như ngày nay.

Phương Thảo (theo People, TMZ)