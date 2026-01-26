Swissport mở trung tâm kiểm soát nhiệt độ hàng tươi sống tại Heathrow

AnhSwissport đưa vào vận hành cơ sở kiểm soát nhiệt độ hàng tươi sống rộng 2.694 m2 tại sân bay Heathrow, hướng tới công suất 30.000 tấn/năm, phục vụ thủy sản và nông sản tươi.

Swissport đã khai trương trung tâm chuyên biệt cho hàng dễ hỏng đầu tiên tại Vương quốc Anh, với Scan Global Logistics là khách hàng đầu tiên khai thác tại đây.

Trung tâm hàng tươi sống nằm trong cơ sở hàng hóa thứ năm của Swissport tại sân bay Heathrow (LHR), được đưa vào hoạt động từ tháng 11/2024. Theo thỏa thuận hợp tác kéo dài 3 năm, Swissport và Scan Global Logistics sẽ cung cấp cho các nhà xuất khẩu năng lực vận hành ổn định, quy trình xử lý được kiểm soát chặt chẽ và thời gian thông quan nhanh hơn đối với các mặt hàng nhạy cảm về thời gian và nhiệt độ như thủy sản, đặc biệt là cá hồi, cùng nông sản tươi và các loại hàng dễ hỏng quan trọng khác.

Các khu vực xử lý có kiểm soát nhiệt độ trong trung tâm được thiết kế đáp ứng yêu cầu logistics đối với thủy sản tươi, với năng lực xử lý tối đa 30.000 tấn hàng dễ hỏng mỗi năm.

Cơ sở này cũng tích hợp Trạm kiểm tra biên giới (BIP) chuyên biệt, cho phép kiểm tra và thông quan hàng nhập khẩu ngay tại khu bay. Năng lực này giúp rút ngắn thời gian giải phóng hàng, giảm thời gian lưu kho và bảo toàn chất lượng đối với các lô hàng nhạy cảm về thời gian và nhiệt độ.

Cơ sở vận chuyển hàng hóa của Swissport tại sân bay Heathrow, bao gồm trung tâm hàng hóa dễ hư hỏng mới. Ảnh: Stuart Bailey

"Việc ra mắt trung tâm hàng tươi sống chuyên biệt đầu tiên tại Vương quốc Anh, cùng quan hệ đối tác với Scan Global Logistics, là cột mốc quan trọng của Swissport", ông Joe Bellfield, Giám đốc điều hành mảng Cargo UK&I của Swissport, cho biết.

Theo ông, Heathrow là cửa ngõ then chốt của dòng chảy thủy sản toàn cầu, nơi các lô hàng dễ hỏng đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối. Việc đưa các quy trình chuỗi lạnh đã được kiểm chứng, hạ tầng chuyên biệt và đội ngũ được đào tạo bài bản vào Heathrow sẽ tăng cường tính tin cậy và khả năng dự báo mà các nhà xuất khẩu cần.

Ông Steen Søgaard, Giám đốc điều hành khu vực Bắc Âu của Scan Global Logistics, nhận định các nhà sản xuất hàng nhạy cảm nhiệt độ phụ thuộc lớn vào năng lực ổn định và quy trình xử lý được kiểm soát, đặc biệt khi sản lượng tiếp tục tăng. "Mô hình này tạo nền tảng vững chắc cho vận hành hằng ngày và tăng trưởng dài hạn. Kinh nghiệm chuỗi lạnh toàn cầu cùng quy mô vận hành của Swissport khiến họ trở thành đối tác phù hợp cho thị trường Anh.

Trong khuôn khổ đầu tư tiếp theo, Swissport sẽ lắp đặt máy EMIS trong quý I năm nay. Đây là giải pháp soi chiếu tự động cho phép kiểm tra các lô thủy sản đóng pallet đặc, không cần tháo dỡ. Việc xử lý các đơn vị đóng hoàn chỉnh chỉ qua một lượt giúp giảm khâu thao tác, rút ngắn thời gian xếp hàng và tạo dòng chảy ổn định, nhất quán hơn.

Đối với các nhà xuất khẩu, điều này đồng nghĩa với thời gian xử lý nhanh hơn, độ tin cậy lịch trình được cải thiện và khả năng bảo toàn chất lượng sản phẩm tốt hơn trong các giai đoạn cao điểm, đồng thời đáp ứng đầy đủ các yêu cầu an ninh của EU.

"Công nghệ này giúp hàng tươi sống được luân chuyển qua Heathrow hiệu quả hơn và có tính dự báo cao hơn", ông Colin Wells, Trưởng bộ phận hàng tươi sống toàn cầu của Scan Global Logistics, cho biết. "Nó cải thiện thời gian xử lý, duy trì tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng và độ tươi, đồng thời tạo ra một giải pháp độc đáo, có độ tin cậy cao trong bối cảnh nhu cầu thị trường rất lớn""

Heathrow giữ vai trò trung tâm trong chuỗi cung ứng thủy sản toàn cầu, với khoảng 200.000 tấn cá hồi trung chuyển qua sân bay mỗi năm, bao gồm cả sản lượng từ Scotland. Khi năng lực vận chuyển trực tiếp từ điểm xuất xứ ngày càng bị hạn chế, các mô hình trung tâm chuyên biệt với thông lượng ổn định đang trở nên thiết yếu đối với các nhà xuất khẩu tại Na Uy, Iceland, quần đảo Faroe và Vương quốc Anh.

Cá hồi Đại Tây Dương nuôi vẫn là một trong những nhóm protein tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Châu Âu và châu Mỹ mỗi khu vực tiêu thụ khoảng 35% - 40% sản lượng toàn cầu. Các phân tích của ngành, trong đó có Kontali, dự báo sản lượng tăng 15% - 25% giai đoạn 2025 - 2030, qua đó thúc đẩy lưu lượng qua các sân bay trung tâm lớn và gia tăng nhu cầu về giải pháp xử lý kiểm soát nhiệt độ vững chắc.

Swissport là nhà cung cấp dịch vụ mặt đất hàng không và xử lý hàng hóa hàng đầu thế giới, hoạt động tại hơn 300 sân bay trên 45 quốc gia, cung cấp các giải pháp toàn diện cho hành khách, hàng hóa và dịch vụ chuỗi cung ứng, với thế mạnh về vận hành quy mô lớn và chuỗi lạnh chuyên biệt.

Gia Hân (Theo AirCargo News)