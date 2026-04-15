Swinburne Vietnam thúc đẩy AI lượng tử, bán dẫn tiên tiến và an ninh mạng

Ngày 28/4, Swinburne Vietnam tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp "AI lượng tử, Chip thông minh và Giải pháp bảo mật cho Doanh nghiệp thế hệ mới" (QASS 2026), quy tụ hàng trăm chuyên gia quốc tế.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Hội thảo quốc tế về Điện toán thông minh và Tin học (SCI), với sự đồng hành của Viện Quantum AI & Cyber Security (QACI), trung tâm nghiên cứu chiến lược về AI lượng tử và an ninh mạng do Tập đoàn FPT phát triển. Diễn đàn diễn ra từ 8h đến 12h ngày 28/4 tại phòng DT1.1, tầng 1, Swinburne Innovation Space, số 80 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Hà Nội.

Đại diện Swinburne Vietnam chia sẻ, AI, bán dẫn và an ninh mạng đang nhanh chóng trở thành nền tảng vận hành của doanh nghiệp. Trong đó, trí tuệ nhân tạo tham gia vào ra quyết định; bán dẫn trở thành giới hạn hiệu năng của hệ thống, an ninh mạng là điều kiện để đảm bảo vận hành ổn định. Ở cấp độ cao hơn, AI lượng tử đang mở ra khả năng giải các bài toán tối ưu mà hạ tầng hiện tại chưa thể đáp ứng.

Tuy nhiên, theo Trưởng ban Chuyên môn của diễn đàn QASS 2026 TS. Lê Anh Ngọc, Phó giám đốc Viện Quantum AI and Cyber Security Institute (QACI), Tập đoàn FPT, cho biết những công nghệ mới như AI lượng tử hay chip thông minh đang phát triển rất nhanh, nhưng khoảng cách từ nghiên cứu đến triển khai vẫn còn lớn.

"Diễn đàn QASS 2026 tập trung vào cách rút ngắn khoảng cách đó để doanh nghiệp có thể ứng dụng thực sự", ông nhấn mạnh.

TS. Lê Anh Ngọc - Phó giám đốc Viện QACI, Tập đoàn FPT, đóng vai trò Trưởng ban Chuyên môn của diễn đàn. Ảnh: Swinburne Vietnam

Diễn đàn quy tụ các chuyên gia đến từ doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các thị trường có thế mạnh về công nghệ và bán dẫn như Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc), cùng mạng lưới nghiên cứu quốc tế.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Phạm Duy Phúc, Giám đốc các dự án chiến lược tại Tập đoàn FPT, với nhiều năm kinh nghiệm trong hạ tầng số và viễn thông, sẽ chia sẻ về "Ứng dụng AI trong chuyển đổi doanh nghiệp và tối ưu vận hành", tập trung vào cách AI đang được triển khai để nâng cao hiệu quả và thúc đẩy chuyển đổi ở quy mô lớn.

Với lĩnh vực AI lượng tử, ông Dongwoo Hwang, Giám đốc Quantum AI Co., Ltd., mang đến chủ đề "AI lượng tử cho tối ưu hóa và lợi thế cạnh tranh trong công nghiệp". Với kinh nghiệm sâu rộng từ điện toán lượng tử, hạ tầng GPU đến năng lượng, ông phân tích cách các công nghệ này đang trở thành đòn bẩy chiến lược trong công nghiệp.

Dàn chuyên gia trong nước và quốc tế tham gia diễn đàn. Ảnh: Swinburne Vietnam

Trong lĩnh vực bán dẫn, GS. Oh Hyunseok, Trưởng khoa Thiết kế Bán dẫn tại Đại học Gachon (Hàn Quốc), chuyên gia về thiết kế chip và hệ thống vi mạch tích hợp, sẽ trình bày về "Chip thông minh cho các hệ thống công nghiệp mở rộng và tiết kiệm năng lượng". Bài trình bày sẽ làm rõ vai trò của bán dẫn trong việc xây dựng các hệ thống hiệu năng cao và tối ưu năng lượng.

Cuối cùng, ông Ngô Tuấn Anh, Chủ tịch mạng lưới chuyên gia an ninh mạng và CEO SafeGate, cùng ông Lê Anh Bình, Giám đốc toàn cầu và Quản lý sản phẩm SafeGate, sẽ đồng trình bày chủ đề "An ninh mạng cho các ngành công nghiệp số an toàn và bền vững". Nội dung tập trung vào cách triển khai các giải pháp bảo mật nhằm đảm bảo vận hành ổn định và giảm thiểu rủi ro trong môi trường số.

Chuyên gia, đại diện doanh nghiệp... quy tụ tại một sự kiện của Swinburne Vietnam. Ảnh: Swinburne Vietnam

Bên cạnh các bài trình bày chính, sự kiện có phiên thảo luận chuyên sâu với sự tham gia của TS. Nguyễn Quốc Hưng và TS. Phương Cao, xoay quanh chủ đề "AI lượng tử, Chip thông minh và Giải pháp an toàn cho ngành công nghiệp thế hệ mới". Các diễn giả tập trung vào tiềm năng và thách thức khi đưa những công nghệ này vào các hệ thống tính toán thế hệ mới.

Thông qua QASS 2026, Swinburne Vietnam cùng Tập đoàn FPT thể hiện vai trò chủ động trong việc đón đầu và định hình xu hướng ứng dụng các công nghệ mới, đưa các lĩnh vực như AI lượng tử, bán dẫn tiên tiến và an ninh mạng vào cùng một không gian thảo luận dưới góc nhìn triển khai. Sự kết hợp giữa môi trường học thuật và năng lực công nghệ từ doanh nghiệp có thể tạo nên cách tiếp cận mang tính hệ thống, thay vì rời rạc theo từng lĩnh vực.

Trong cấu trúc đó, người tham dự có cơ hội tiếp cận thông tin, trao đổi trực tiếp với chuyên gia theo từng bài toán cụ thể, kết nối với đối tác công nghệ và đơn vị nghiên cứu để tìm kiếm hướng hợp tác. Các nội dung chia sẻ tập trung vào lộ trình ứng dụng, cách triển khai và những rủi ro cần kiểm soát khi đưa công nghệ vào vận hành.

Qua Viện Quantum AI & Cyber Security (QACI), Swinburne Vietnam đồng hành cùng FPT trong việc tổ chức và định hình nội dung diễn đàn, từ đó, thể hiện mục tiêu gắn kết nghiên cứu với năng lực triển khai thực tế. "Đây cũng là cách tiếp cận nhằm đón đầu làn sóng công nghệ mới, nơi lợi thế không còn đến từ việc tiếp cận sớm, mà từ khả năng tích hợp và vận hành hiệu quả trong môi trường doanh nghiệp", đại diện Swinburne Vietnam nói.

Thiên Minh