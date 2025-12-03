Suzuki ưu đãi gần trăm triệu đồng cho dòng SUV tháng 12

Ba mẫu xe gầm cao gồm Fronx mới ra mắt được Suzuki Việt Nam áp dụng loạt ưu đãi tiền mặt kèm quà tặng, mức cao nhất 95 triệu đồng cho Jimny.

Khởi đầu tháng cuối cùng trong năm, hàng loạt hãng xe như Toyota, Honda, Hyundai, Kia... tăng ưu đãi để thúc đẩy doanh số, thu hút người dùng mua sắm xe trước dịp Tết Nguyên Đán. Với Suzuki Việt Nam, hãng kết hợp hệ thống đại lý tung loạt ưu đãi cho ba mẫu xe gầm cao chủ lực, bao gồm Fronx mới ra mắt thị trường. Các mẫu xe được áp dụng hình thức ưu đãi lệ phí trước bạ, tặng gói bảo dưỡng dài hạn...

Mẫu gầm cao đô thị cỡ A Fronx trong lễ ra mắt hồi tháng 10 tại Việt Nam. Ảnh: Suzuki

Với Fronx, mẫu gầm cao mới ra mắt hồi tháng 10, Suzuki Việt Nam ưu đãi cao nhất 60 triệu đồng cho bản GLX, tương đương 100% lệ phí trước bạ. Hai phiên bản GL và GLX Plus được hãng hỗ trợ lần lượt 26 và 35 triệu đồng, khoảng 50% lệ phí trước bạ. Sau ưu đãi, Fronx có giá khởi điểm từ 494 triệu đồng.

Fronx là mẫu gầm cao mới nhất của Suzuki Việt Nam, hướng đến nhóm khách chuộng dòng SUV đô thị nhỏ gọn và linh hoạt. Thiết kế xe mang hơi hướng coupe hiện đại, sở hữu các trang bị như hệ thống mild hybrid, camera 360, màn hình HUD, 6 túi khí, tích hợp móc ghế trẻ em ISOFIX, các công nghệ hỗ trợ người lái từ gói ADAS...

Mới đây, Suzuki Fronx đạt chứng nhận an toàn 5 sao từ Chương trình đánh giá xe mới khu vực Đông Nam Á ASEAN NCAP, khi vượt qua loạt thử nghiệm khắt khe về va chạm, công nghệ hỗ trợ an toàn...

SUV Jimny hút người dùng nhờ thiết kế cá tính và khả năng offroad. Ảnh: Suzuki

Với mẫu gầm cao cá tính Jimny, người dùng nhận mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, kèm gói bảo dưỡng trong 3,5 năm từ khi sở hữu xe, tổng giá trị tương đương 95 triệu đồng.

Jimny là mẫu SUV địa hình biểu tượng của Suzuki, thu hút người dùng bởi khung gầm rời hình thang, hệ dẫn động 2 cầu AllGrip Pro phục vụ mục đích offroad. Mẫu xe mang phong cách thiết kế vuông vức, người dùng có thể cá nhân hóa theo sở thích nhằm mang dấu ấn riêng.

XL7 hybrid tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Suzuki

Mẫu gầm cao 7 chỗ XL7 hybrid nhận ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ và gói bảo dưỡng 3,5 năm, tổng giá trị khoảng 70 triệu đồng. Mẫu xe gia đình 7 chỗ được Suzuki thiết kế hướng đến không gian rộng rãi và chi phí sử dụng hợp lý, hệ thống mild hybrid tiết kiệm nhiên liệu. Trong cơ cấu dải sản phẩm của Suzuki Việt Nam, XL7 là mẫu xe đóng góp tích cực vào doanh số của hãng, cũng như nhóm xe hybrid trên thị trường.

Quang Anh