Suýt thủng ruột vì nhiệt kế thủy ngân 'ngủ quên' 20 năm trong bụng

Bị đầy bụng, khó tiêu kéo dài, người đàn ông ở Trung Quốc đi khám, phát hiện chiếc nhiệt kế nuốt năm 12 tuổi bị quên lãng, đầu nhọn của dị vật tì sát vào thành ruột, có thể gây xuất huyết ồ ạt.

Bệnh viện số 1 Đại học Y Ôn Châu, cơ sở Long Cảng, tỉnh Chiết Giang, mới đây thực hiện thành công ca nội soi lấy nhiệt kế thủy ngân "ngủ quên" 20 năm trong bụng bệnh nhân Wang, 32 tuổi, theo Wenzhou Metropolitan Daily ngày 8/4.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin Wang đi khám do có triệu chứng đầy bụng, khó tiêu kéo dài. Kết quả chụp CT ổ bụng phát hiện một dị vật nằm ở tá tràng, được xác định là một chiếc nhiệt kế thủy ngân. Đầu nhọn của nhiệt kế đã tì sát vào thành ruột, có thể gây thủng ruột hoặc xuất huyết ồ ạt bất cứ lúc nào.

Wang kể lỡ nuốt chiếc nhiệt kế này năm 12 tuổi nhưng sợ bị cha mẹ mắng, hơn nữa cơ thể không có biểu hiện gì bất thường nên anh đã giấu kín và dần quên bẵng đi. Suốt hai thập kỷ qua, anh cũng chưa từng đi kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Đội ngũ y tế tại Trung tâm Nội soi của bệnh viện lập tức tiến hành thủ thuật lấy dị vật. Do chiếc nhiệt kế đã nằm trong cơ thể quá lâu, vị trí lại ở sâu và gần các bộ phận nhạy cảm như ống mật, ống tụy nên không gian thao tác hạn chế, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể làm tổn thương thành ruột hoặc làm vỡ nhiệt kế gây nhiễm độc thủy ngân.

Nhờ sự hỗ trợ của các thiết bị chuyên dụng, các bác sĩ đã định vị chính xác dị vật, dùng thòng lọng y tế (snare) lồng vào một đầu chiếc nhiệt kế rồi nhẹ nhàng kéo ra ngoài. Sau 20 phút nỗ lực, chiếc nhiệt kế đã được đưa ra ngoài nguyên vẹn, ngoại trừ các vạch chia độ trên thân kính đã bị mòn mất do tác động của dịch tiêu hóa.

Phim chụp cho thấy một chiếc nhiệt kế thủy ngân trong bụng bệnh nhân. Ảnh: Wenzhou Metropolitan Daily

Theo số liệu thống kê, mỗi năm tại Trung Quốc có hơn một triệu bệnh nhân phải nhập viện do nuốt phải dị vật, trong đó trẻ em chiếm hơn 60% và người già khoảng 25%. Các loại dị vật phổ biến như xương cá, xương gà, pin nút áo, nam châm, răng giả... nếu không được xử lý kịp thời đều có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như trầy xước ống tiêu hóa, thủng ruột hoặc tắc ruột.

Nếu chẳng may nuốt phải dị vật, việc sơ cứu đúng cách là cực kỳ quan trọng, theo các chuyên gia y tế. Trung tâm Nội soi thuộc Bệnh viện số 1 Đại học Y Ôn Châu khuyến cáo khi gặp sự cố, người dân cần lập tức ngừng ăn uống, hạn chế tối đa việc nuốt hay nói chuyện để tránh dị vật di chuyển sâu hơn, sau đó nhanh chóng đến khoa Tai - Mũi - Họng, Tiêu hóa hoặc phòng Cấp cứu và cung cấp thông tin chính xác về dị vật cho bác sĩ. Hiện nay, nội soi vẫn là phương pháp lấy dị vật lâm sàng hiệu quả nhất. Trong trường hợp dị vật bị kẹt quá sâu hoặc đã gây biến chứng, can thiệp phẫu thuật sẽ được chỉ định.

Bên cạnh đó, người dân cần từ bỏ các thói quen sai lầm khi xử lý dị vật. Các bác sĩ lưu ý tuyệt đối không cố nuốt những miếng cơm lớn hay bánh bao với hy vọng "đẩy" dị vật xuống, cũng không nên uống giấm để làm mềm hay tự ý móc họng gây nôn. Những cách làm này không những vô tác dụng mà còn khiến niêm mạc bị tổn thương nghiêm trọng hơn, thậm chí dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như thủng thực quản hoặc ngạt thở.

Chiếc nhiệt kế sau khi được đưa ra ngoài. Ảnh: Wenzhou Metropolitan Daily

Bình Minh (Theo Wenzhou Metropolitan Daily, Sina)