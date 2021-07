Suýt phá sản khi bạn mới lớp 3 là như thế nào?

Mặc dù lần đầu tiên kinh doanh không kiếm được nhiều tiền nhưng mình đã học được rất nhiều điều từ thực tế.

Mình là Ngọc Diệp, năm nay 12 tuổi, mình khá thích kinh doanh, hiện mình có một shop online rát thú vị, mình muốn kể về câu chuyện lần đầu kinh doanh của mình khi học lớp 3.

Mẹ mình bắt đầu dạy mình cách tiêu và tiết kiệm tiền từ khi mình còn rất nhỏ. Kể từ lúc ấy, mẹ mình cũng ít cho mình tiền tiêu đi, lâu lâu chỉ cho mình 10.000 - 20.000 để có thể mua những gì mình muốn và tất nhiên phải trong tầm kiểm soát của mẹ. Mặc dù trong túi không có nhiều tiền nhưng nhìn đâu cũng có thứ mình thích, cái gì mình cũng muốn mua. Năm lớp ba, nhiều lần mình hỏi mẹ: "Phải làm như nào con mới có nhiều tiền để tiêu ạ?". Mẹ mình bảo rằng: "Con thử suy nghĩ xem".

Mình tập tành bán hàng và kiếm được số tiền kha khá.

Mình tham khảo từ nhiều người lắm: bạn bè, anh chị... Người thì cho thuê sách, người thì mang bánh kẹo đến lớp bán... Mặc dù tìm hiểu từ rất nhiều nguồn nhưng vẫn chưa tìm được việc nào thích hợp với mình cho tới khi ở gần nhà mình có một hiệu sách mới mở. Lúc ấy, hiệu sách có chương trình giảm 10% nhân dịp khai trương nên mình quyết định thử bán đồ dùng học tập cho các bạn ở lớp. Vì lo lắng sẽ không có ai mua và không biết các bạn thích gì nên mình đã chép tất cả món định bán ra một tờ giấy và mang tới lớp bán với giá niêm yết của cửa hàng cho các bạn. Điều mình không ngờ là hôm sau, các bạn ủng hộ rất nhiệt tình. Có rất nhiều bạn đến đặt và hứng thú với những sản phẩm ấy, việc này đã giúp mình có thêm động lực tiếp tục làm việc này. Tới lần thứ hai, đến hiệu sách, cô chủ biết mình kinh doanh nên đã giảm cho mình thêm 5% cho tất cả đơn hàng (tổng mình được giảm 15%) kể cả khi chương trình khai trương kết thúc.

Ban đầu, mình bán cho các bạn trong lớp.

Và để tiện hơn, bố mình đã gợi ý cho mình nhập hàng về trước rồi khi có khách chỉ cần lấy ra và bán thôi. Lúc ấy, mình cũng không nghĩ nhiều và làm theo. Và trong mấy ngày đầu tiên, mình đến trường số hàng mình nhập đã hết sạch chỉ trong chốc lát. Khi ấy mình rất hào hứng và quyết định sẽ nhập nhiều hơn mà không lo sợ gì cả. Lúc ấy nhập quá nhiều hàng mà bán mãi vẫn chưa hết nên rất đau đầu, sau đó mình đã về kể với mẹ. Mẹ đã giảng cho mình thế nào là tồn kho và khi mình hỏi: "Con phải làm như thế nào với chỗ hàng tồn". Mẹ chỉ bảo: "Con hãy nghĩ đi".

Sau khi suy nghĩ , mình nhận ra rằng các bạn lớp mình đã mua ít đi so với những ngày đầu. Mình quyết định sẽ bán sang các lớp bên cạnh và rủ thêm bạn bán hàng cùng (sau này mình mới biết như thế gọi là tuyển cộng tác viên) chỉ sau vài ngày, số hàng tồn đã được bán hết, và đơn hàng ngày một nhiều. Do có khá nhiều đơn hàng mỗi ngày nên mình đã để tất cả sản phẩm và tiền vào tủ đồ cá nhân ở trường để tiện hơn cho việc giao hàng, nhưng không hề kiểm kê hàng ngày. Và cũng vì hành động ấy đã cho mình một bài học đắt giá. Sau vài ngày mỗi lần mở tủ mình lại cảm giác thiếu một thứ gì đó, đến cuối tháng mình nhận ra mình đã mất khá nhiều hàng và còn mất tiền nữa. Lúc ấy, mình đã rất hoảng và không biết nên làm gì nhưng may mắn là sau khi kiểm tra lại mình vẫn gần đủ tiền để trả cho các bạn cộng tác viên, chỉ phải bù tiền túi một chút.

Sau đó, mình bán cho cả các bạn ở lớp khác.

Mặc dù lần đầu tiên kinh doanh không kiếm được nhiều tiền nhưng mình đã học được rất nhiều điều từ thực tế hiểu được cơ bản các bước từ nhập hàng, tồn kho, tuyển người, mở rộng thị trường, cách quản lý tiền bạc, sự cẩn thận... Những điều này đã giúp ích mình rất nhiều trong những lần kinh doanh tiếp theo.

Lê Ngọc Diệp